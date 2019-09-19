Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС

Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Россия предлагает продлить контракт на транзит, если Украина не успеет внедрить нормы ЕС

Российская Федерация на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе заявила о готовности заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Евросоюза. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передают российские СМИ.

В частности, Новак назвал трехсторонние переговоры "конструктивными впервые за многие годы". Он также заявил, что Москва готова работать с Украиной по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.

По словам Новака, Россия предлагает продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в том случае, если не будут внедрены новые требования Евросоюза. На сегодняшней встрече конкретные объемы не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

Кроме того, Еврокомиссия, Россия и Украина договорились продолжить переговоры через месяц.

Напомним, ранее предполагалось, что Украина предложит российской стороне новый транзитный контракт на 10 лет. Киев готов поддержать позицию Европейского союза и прокачивать по своей ГТС ежегодно 60 млрд кубометров газа. Также предполагалось, что данный объем может быть увеличен еще на 30 млрд кубометров.

До этого "Газпром" подтвердил готовность предоставить Украине скидку на газ.