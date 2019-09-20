Украина готова обсуждать закупки российского газа по рыночной цене

Фото: Алексей Оржель (brdo com ua)

Вопрос поставок российского газа связан с ценой и вопросом транзита

Украина готова обсуждать контракт на прямые поставки российского газа, однако по рыночной цене. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Комментируя трехсторонние газовые переговоры 20 сентября в Брюсселе, Оржель заявил, что для Украины главным является вопрос контракта на транзит газа.

"Действительно, российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке. И мы достигли с ними соглашения, что дальнейший разговор в рамках консультаций должен основываться на рыночных принципах", - сказал министр.

При этом он заявил, что также обсуждалась возможная скидка на транзит в зависимости от объемов транспортировки российского газа.

Газові переговори між Україною, ЄС і РФ: Пресконференція Міненерго YouTube: https://youtu.be/RimBwITM9Iw Опубліковано 5 канал Пʼятниця, 20 вересня 2019 р.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 20 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

В то же время спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер уверен, Российская Федерация и в дальнейшем будет использовать вопрос транзита газа для давления на Украину. По его мнению, благодаря отказу от прямой закупки российского газа Киев усилил свои сегодняшние позиции.