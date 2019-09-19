Коболев заявил о сдержанном оптимизме в газовых переговорах с Москвой

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Коболев надеется, что Киев успеет подготовиться к следующему раунду переговоров

Украина готова к любому сценарию газовых переговоров с Россией. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, главным достижением трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе является начало обсуждения европейских правил транзита газа через Украину. Он добавил, что в переговорах чувствуется сдержанный оптимизм, однако Киев готов и к "пессимистическому сценарию".

"До следующего раунда переговоров в октябре есть много "домашней" работы по совершенствованию украинского законодательства. Надо наверстать время, которое было потрачено на придумывание "уникальных велосипедов", - подчеркнул он.

Кроме того, глава правления "Нафтогаза" надеется, что до следующего раунда газовых переговоров Украина успеет качественно подготовиться и приведет законодательство в полное соответствие с европейскими нормами.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина передала России проект нового договора о транзите газа. Также украинская сторона передала дорожную карту анбандлинга газотранспортной системы.

Кроме того, РБК-Украина писало, что на следующих трехсторонних переговорах по газу с участием Украины, России и Евросоюза будут обсуждать объемы транзита и прямые поставки украинской стороне. Следующий раунд газовых переговоров состоится до конца октября.