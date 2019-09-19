ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина передала РФ договор о транзите и дорожную карту анбандлинга

Новости » Энергетика    19.09.2019 - 19:17
Украина передала РФ договор о транзите и дорожную карту анбандлинга
Фото: переговоры по газу (facebook.com/NaftogazUA)

"Нафтогаз" прокомментировал итоги газовых переговоров

Украинская сторона на переговорах по газу в Брюсселе передала России проект нового договора о транзите газа, а также дорожную карту анбандлинга газотранспортной системы (ГТС). Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Нафтогаз" отметил, что "Газпром" впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.

"В рамках этого процесса украинская сторона представила участникам переговоров будущего обособленного оператора ГТС Украины, который передал российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Со своей стороны "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС (анбандлинг)", - говорится в сообщении.

Украина передала РФ договор о транзите и дорожную карту анбандлинга

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал "план Б" в газовых переговорах с Украиной по транзиту. По его словам, он предусматривает краткосрочное продление действующего контракта на транзит газа, если Киев не успеет внедрить нормы третьего энергопакета.

Отметим, в конце октября на следующих трехсторонних переговорах по газу с участием Украины, России и Евросоюза будут обсуждать объемы транзита и прямые поставки украинской стороне.

Оржель: переговоры по газу были конструктивными
Новости Украины ГазпромпереговорыгазНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь