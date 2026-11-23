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Під час російської атаки на Київ вранці 23 листопада уламки безпілотників впали на території двох навчальних закладів. На місцях працюють екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами міського голови, у Святошинському районі уламки безпілотника впали на територію навчального закладу. Пожежі там не виникло. Ще одне падіння уламків БПЛА зафіксували на території іншого навчального закладу за іншою адресою. Наразі екстрені служби прямують до обох місць подій. Інформації про постраждалих чи пошкодження на цей момент немає.