У Києві уламки дронів впали на території двох навчальних закладів
Під час російської атаки на Київ вранці 23 листопада уламки безпілотників впали на території двох навчальних закладів. На місцях працюють екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За словами міського голови, у Святошинському районі уламки безпілотника впали на територію навчального закладу. Пожежі там не виникло.
Ще одне падіння уламків БПЛА зафіксували на території іншого навчального закладу за іншою адресою.
Наразі екстрені служби прямують до обох місць подій. Інформації про постраждалих чи пошкодження на цей момент немає.
Нагадаємо, вранці 23 листопада російський безпілотник атакував житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова.
Дрон влучив у другий поверх будинку. За попередніми даними, двоє людей постраждали, їм надають медичну допомогу.