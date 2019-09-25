ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коболев: запасов газа достаточно на случай прекращения транзита из России

Новости » Энергетика    25.09.2019 - 11:27
Коболев: запасов газа достаточно на случай прекращения транзита из России
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Украина закачала более 20 млрд кубометров газа

Запасов газа в Украине достаточно на случай, если Российская Федерация пойдет на прерывание транзита в Европейский союз. Об этом в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, запасы газа в подземных хранилищах пересекли отметку в 20 млрд кубометров.

"Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет. Газа в подземке достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину", - отметил Коболев.

Коболев: запасов газа достаточно на случай прекращения транзита из России

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Брюссель добивается долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину.

Отметим, после трехсторонних переговоров Украина заявила, что готова обсуждать закупки российского газа по рыночной цене. Кроме того, на переговорах обсуждалась возможная скидка на транзит в зависимости от объемов транспортировки российского газа.

"Нафтогаз" начал импорт нефтепродуктов из Беларуси
Новости Украины газтранзитАндрей Коболев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь