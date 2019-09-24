ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евросоюз добивается долгосрочного контракта на транзит газа по Украине

Новости » Энергетика    24.09.2019 - 16:27
Евросоюз добивается долгосрочного контракта на транзит газа по Украине
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Брюссель настаивает на долгосрочном решении по транзиту газа

Европейский союз добивается долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину. Об этом после заседания Совета ЕС по энергетике заявил вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

По его словам, Брюссель рассчитывается добиться прогресса на следующих трехсторонних переговорах с участием России и Украины, которые пройдут во второй половине октября.

"Мы стараемся найти долгосрочное решение, которое будет приемлемым для всех сторон", - отметил Шефчович.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина может установить тариф на транзит российского газа после 2019 года на уровне 3,21 доллара за транзит тысячи кубометров на 100 км.

Российская Федерация на минувших трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе впервые заявила о готовности заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Евросоюза. В то же время Москва предлагает продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в том случае, если не будут внедрены новые требования Евросоюза.

Еврокомиссия назвала темы следующих переговоров по газу
Новости Украины Евросоюзтранзит газаМарош Шефчович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь