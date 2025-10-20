Путін нібито готовий на поступки Україні, а в Парижі пограбували Лувр: новини за вихідні

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність поступитися Україні частиної її території. ХАМАС порушив режим припинення вогню в Газі, а в Парижі було пограбовано художній музей Лувр.

Докладніше про те, що відбувалося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Путін "поступається", а Трамп нібито вимагає прийняти умови РФ

Цього тижня між президентом США Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова з очільником Кремля Володимиром Путіним, а також зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

На вихідних у ЗМІ з'явилася інформація, що диктатор РФ нібито готовий поступитися Україні територіями, але має свої умови. Зокрема, він нібито сказав Трампу про готовність вивести війська з Херсонської та Запорізької областей, в обмін на вихід України з Донбасу.

Також за даними Financial Times, Трамп нібито вмовляв Зеленського прийняти умови РФ, інакше Путін "знищить" Україну.

У публічних виступах Трамп такого не казав. Навпаки, заявляв, що сторони повинні зупинитися по лінії фронту, і Зеленський після зустрічі з ним підтримав цю позицію.

У неділю президент також заявив, що Україна не буде нічого дарувати РФ.

Крім цього, в інтерв'ю NBC News він висловив готовність приїхати в Будапешт, де найближчими тижнями має відбутися новий саміт Путіна і Трампа.

У Парижі пограбували Лувр

Уранці у Франції, 19 жовтня, сталося пограбування року - зловмисники пограбували музей Лувр, який є одним із національних символів країни.

Злодіям вдалося проникнути в галерею Аполлона і вкрасти низку цінностей епохи Наполеона.

Уже ввечері телеканал BFMTV показав перше відео моменту пограбування галереї Апполона в Луврі. Судячи з опублікованих кадрів, усе сталося буквально на очах у численних відвідувачів.

ХАМАС та Ізраїль знову обмінялися атаками, план Трампа під загрозою

Вранці 19 жовтня, Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Газа після того, як бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів протитанковими ракетами.

Увечері в ЦАХАЛ заявили, що Армія оборони Ізраїлю знову почала дотримуватися режиму припинення вогню.

За даними Axios, Ізраїль заздалегідь повідомив адміністрацію Трампа, що завдасть ударів у відповідь на дії ХАМАС. Тим часом у США зазначають, що наступні 30 днів будуть вирішальними щодо реалізації мирної угоди.

У США пройшли масові протести проти Трампа

У суботу, 18 жовтня, люди в усіх 50 штатах США вийшли на акцію протесту під гаслом "Ні королям", щоб висловити свою незгоду з політикою президента Дональда Трампа.

Зокрема, йдеться про незгоду з рішенням Трампа спрямувати війська Нацгвардії до штатів, його імміграційними рейдами та скороченнями іноземної допомоги і внутрішніх програм, які раніше схвалили демократи.

Серед республіканців протести викликали різку критику. Наприклад, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що протести нібито "сприяли урядовому шатдауну".

Україна прискориться із захистом критичних об'єктів

У суботу прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури.

Вона пояснила, що в Україні створять Координаційний центр інженерного захисту, який об'єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури.

За словами Свириденко, центр визначатиме пріоритети щодо фінансування та відновлення об'єктів, координуватиме дії та контролюватиме виконання робіт, а його роботою опікуватимуться віцепрем'єр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Україна понад 40 разів врятувала ЗАЕС від знеструмлення

У Міненерго заявили в суботу, що українські енергетики знову відновлюють лінії електропостачання, які живлять Запорізьку атомну електростанцію.

У відомстві наголосили, що це був уже 42-й випадок від початку повномасштабної війни, коли фахівцям доводиться відновлювати живлення ЗАЕС після пошкоджень, спричинених атаками РФ.

"Підключення Запорізької АЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи нашими фахівцями є ключовою умовою для запобігання будь-яким інцидентам чи аваріям на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - додали в Міненерго.