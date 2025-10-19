ua en ru
Зеленський на тлі нових чуток про забаганки Путіна: нічого не подаруємо агресору

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 15:34
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Російським окупантам нічого не подарують та нічого не забудуть - ані територій, ані іншого. Україна та союзники тільки посилять тиск на Росію, щоб домогтися справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

За його словами, зараз потрібні довготривала співпраця та реальні результати від Європи. Причому як у короткій перспективі, так і у більш далекій.

"І майже щодня зараз - у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція - усіх у Європі - щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою", - зазначив Зеленський.

Заява з'явилася на тлі інформації американських ЗМІ про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до територіальних поступок в Україні.

Зазначимо, як повідомило The Washington Post, що Путін у розмові з Трампом вимагав від України повний контроль над Донеччиною в обмін на нібито вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей. Саме таку пропозицію Путін нібито зробив Трампу.

Це не нова вимога. До цього Росія неодноразово висувала вимоги повного виведення ЗСУ із Донецької та Луганської областей - щоправда, у більш жорсткому варіанті. Президент Зеленський неодноразово наголошував, що такий сценарій неможливий.

