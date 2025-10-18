ua en ru
Україна прискориться із захистом критичних об'єктів: Свириденко пояснила, як саме

Україна, Субота 18 жовтня 2025 15:35
UA EN RU
Україна прискориться із захистом критичних об'єктів: Свириденко пояснила, як саме Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.

За даними прем'єра, уряд вже посилює захист критичної інфраструктури.

"Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли", - додала вона.

Свириденко розповіла, що на позачерговому засіданні було ухвалено низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Як зазначила прем'єр, вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти та відновлювати пошкодження.

Координаційний центр інженерного захисту

Свириденко пояснила, що в Україні створять Координаційний центр інженерного захисту, який об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури.

Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт, а його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Водночас прем'єр повідомила, що уряд оновив перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі.

"Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак", - розповіла вона.

Будівництво інженерного захисту

Свириденко повідомила, що під час зустрічі уряд ухвалив рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

"Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина - від погодження до укладення договорів - стане на місяці коротшою", - сказала вона.

За словами прем'єра, це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене.

Виділено кошти на захист критичної інфраструктури

Окрім іншого Свириденко повідомила, що буде спрямовано додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та "Укрзалізниці".

Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем - від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту.

"Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики", - пояснила вона.

Прем'єр підкреслила, що мета цих рішень - зробити українців стійкими та покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни.

Захист критичної інфраструктури в Україні

Зауважимо, що днями стало відомо, що Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів вже 2,7 млрд гривень. А роботи з облаштування захисту першого рівня навіть були прийняті комісією за участі Держспецзв'язку.

Варто зазначити, що як раніше говорив український президент Володимир Зеленський, Україні потрібно захистити від атак РФ понад 200 ключових об’єктів.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко Війна Росії проти України Енергетики
