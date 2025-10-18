Україна прискориться із захистом критичних об'єктів: Свириденко пояснила, як саме

Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.

За даними прем'єра, уряд вже посилює захист критичної інфраструктури.

"Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли", - додала вона.

Свириденко розповіла, що на позачерговому засіданні було ухвалено низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Як зазначила прем'єр, вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти та відновлювати пошкодження.

Координаційний центр інженерного захисту

Свириденко пояснила, що в Україні створять Координаційний центр інженерного захисту, який об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури.

Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт, а його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Водночас прем'єр повідомила, що уряд оновив перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі.

"Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак", - розповіла вона.

Будівництво інженерного захисту

Свириденко повідомила, що під час зустрічі уряд ухвалив рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

"Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина - від погодження до укладення договорів - стане на місяці коротшою", - сказала вона.

За словами прем'єра, це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене.

Виділено кошти на захист критичної інфраструктури

Окрім іншого Свириденко повідомила, що буде спрямовано додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та "Укрзалізниці".

Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем - від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту.

"Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики", - пояснила вона.

Прем'єр підкреслила, що мета цих рішень - зробити українців стійкими та покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни.