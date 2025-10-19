Вистачило чотирьох хвилин: що відомо про резонансне "пограбування року" в Луврі

У Франції вранці 19 жовтня сталося буквально "пограбування року" - зловмисники обчистили музей Лувр , один з національних символів країни. Злодіям вдалося проникнути до галереї Аполлона та поцупити низку цінностей епохи Наполеона.

РБК-Україна зібрало інформацію про "пограбування року" в Луврі.

Від чотирьох до семи хвилин

За даними правоохоронних органів, команді з дев'яти зловмисників вдалося здійснити пограбування всього лише за сім хвилин - це стверджує міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс. При цьому міністр культури Рачіда Даті заявила, що часу нібито пішло ще менше - всього чотири хвилини.

Зловмисники, схоже, попередньо провели розвідку та чудово знали, що саме вони шукають. Проникнення відбулося за допомогою будівельної платформи, розташованої поблизу музею.

Двоє злочинців вдавали із себе комунальних робітників - вони були вдягнені у відповідну уніформу. Ще п'ятеро в цей час проникли до галереї Аполлона, вирізавши вікна спецзасобами. Двоє страхували їх, перебуваючи поблизу на скутерах.

Що вкрали з Лувру

Загалом з галереї вкрали дев'ять дуже дорогих коштовностей епохи імператора Наполеона I Бонапарта:

набір ювелірних виробів;

кольє;

сережки;

брошку;

дві корони, з окрема корону імператриці Євгенії.

Корону імператриці, а також ще кілька коштовностей вдалося повернути - яким саме чином, офіційно зараз не розкривається. За попередніми даними, зловмисники пошкодили корону та кинули її неподалік від місця злочину.

Проте інші коштовності все ще не знайдено. Міністр Даті заявила, що злодії змогли взяти "безцінну здобич".

"Шок" та "велика вразливість": реакція урядовців

Мер Центрального Парижу Аріель Вейль заявив, що зухвале пограбування Лувру - це "шок" для нього особисто та для громадськості.

"Це шок... і це неминуче викличе проблеми безпеки. Зрозуміло, що ми потрапили в "Арсена Люпена". Досі це був кіносценарій. Важко уявити, що, здається, так легко пограбувати Лувр", - сказав він.

Голова МВС Франції Нуньєс заявив, що у плані безпеки у французьких музеїв, на превеликий жаль, є "велика вразливість". За його словами, зараз правоохоронці роблять все, щоб якнайшвидше знайти винних та повернути вкрадене.

Прокуратура Парижу вже оголосила про початок розслідування. Його доручили Бригаді боротьби з бандитизмом Судової поліції (BRB). За попередніми даними, є підозра, що до крадіжки причетні іноземці.

Президент Франції Еммануель Макрон, повідомили в Єлисейському палаці, знає про інцидент. Його інформують про ситуацію в реальному часі.