"Ні королям": у США почалися масові протести проти Трампа (фото, відео)

У суботу, 18 жовтня, тисячі людей у всіх 50 штатах США вийшли на акції протесту під гаслом "Ні королям", щоб висловити свою незгоду з політикою президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , CNN та інші ЗМІ.

Масові протести послідували за аналогічною акцією "Ні королям" 14 червня, приуроченою до військового параду, який Трамп провів на честь 250-річчя армії США і свого дня народження.

Сьогодні ж протестувальники намагаються висловити публічну незгоду з рішенням Трампа спрямувати війська Нацгвардії до міст США, його імміграційними рейдами і скороченнями іноземної допомоги та внутрішніх програм, які раніше схвалили демократи.

Перші протести стартували о 10 ранку за східноамериканським часом в Атланті, Нью-Йорку, Вашингтоні та в Чикаго.

Напередодні акцій Міністерство внутрішньої безпеки направило в регіональні правоохоронні органи аналітичну записку, попередивши про ризик можливих спалахів насильства на окремих заходах. Водночас у документі підкреслюється, що у відомства немає даних "про конкретні та достовірні загрози".

Також там порекомендували поліції стежити за учасниками, які раніше використовували мирні протести для насильницьких дій, а також за людьми з ознаками "парамілітарної підготовки".

Організація Indivisible Project, яка виступає координатором руху "Ні королям", заявила, що акції мають виключно мирний характер. Їхня мета - продемонструвати "широку коаліцію американців різного віку і походження", об'єднаних захистом демократичних цінностей і незгодою з "авторитарним курсом адміністрації".

Серед республіканців протести викликали різку критику. Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що протести нібито "сприяли урядовому шатдауну".

Президент Дональд Трамп в ефірі Fox Business заявив, що демократи "спеціально затягують переговори про фінансування уряду через ці протести".

"Дехто каже, що вони хочуть відкласти (це питання - ред.) через короля... Це не король... Вони називають мене королем. Я ним не є", - сказав президент США.

Європа приєдналася

Варто зазначити, що протести на знак солідарності з американцями відбулися, зокрема, в Європі.

Як пише CNN, натовпи людей зібралися біля визначних пам'яток і посольств США в Берліні, Парижі, Римі та Швеції з плакатами, що засуджують фашизм і диктатора, а деякі висловлювали припущення, що президент США Дональд Трамп не підтримує цінності демократії.