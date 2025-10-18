ua en ru
Сб, 18 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Ні королям": у США почалися масові протести проти Трампа (фото, відео)

Субота 18 жовтня 2025 21:17
UA EN RU
"Ні королям": у США почалися масові протести проти Трампа (фото, відео) Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 18 жовтня, тисячі людей у всіх 50 штатах США вийшли на акції протесту під гаслом "Ні королям", щоб висловити свою незгоду з політикою президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, CNN та інші ЗМІ.

Масові протести послідували за аналогічною акцією "Ні королям" 14 червня, приуроченою до військового параду, який Трамп провів на честь 250-річчя армії США і свого дня народження.

Сьогодні ж протестувальники намагаються висловити публічну незгоду з рішенням Трампа спрямувати війська Нацгвардії до міст США, його імміграційними рейдами і скороченнями іноземної допомоги та внутрішніх програм, які раніше схвалили демократи.

Перші протести стартували о 10 ранку за східноамериканським часом в Атланті, Нью-Йорку, Вашингтоні та в Чикаго.

Напередодні акцій Міністерство внутрішньої безпеки направило в регіональні правоохоронні органи аналітичну записку, попередивши про ризик можливих спалахів насильства на окремих заходах. Водночас у документі підкреслюється, що у відомства немає даних "про конкретні та достовірні загрози".

Також там порекомендували поліції стежити за учасниками, які раніше використовували мирні протести для насильницьких дій, а також за людьми з ознаками "парамілітарної підготовки".

Організація Indivisible Project, яка виступає координатором руху "Ні королям", заявила, що акції мають виключно мирний характер. Їхня мета - продемонструвати "широку коаліцію американців різного віку і походження", об'єднаних захистом демократичних цінностей і незгодою з "авторитарним курсом адміністрації".

Серед республіканців протести викликали різку критику. Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що протести нібито "сприяли урядовому шатдауну".

Президент Дональд Трамп в ефірі Fox Business заявив, що демократи "спеціально затягують переговори про фінансування уряду через ці протести".

"Дехто каже, що вони хочуть відкласти (це питання - ред.) через короля... Це не король... Вони називають мене королем. Я ним не є", - сказав президент США.

Європа приєдналася

Варто зазначити, що протести на знак солідарності з американцями відбулися, зокрема, в Європі.

Як пише CNN, натовпи людей зібралися біля визначних пам'яток і посольств США в Берліні, Парижі, Римі та Швеції з плакатами, що засуджують фашизм і диктатора, а деякі висловлювали припущення, що президент США Дональд Трамп не підтримує цінності демократії.

Докладніше про те, що таке акція протесту "Ні королям" і чому вона виникла - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Европа Дональд Трамп
Новини
Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться
Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів