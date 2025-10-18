Україна 42-й раз рятує ЗАЕС від знеструмлення через російські обстріли, - Міненерго

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

У відомстві зазначили, що це вже 42-й випадок з початку повномасштабного вторгнення, коли фахівцям доводиться відновлювати живлення ЗАЕС після пошкоджень, спричинених російськими атаками.

"Підключення Запорізької АЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи нашими спеціалістами є ключовою умовою для запобігання будь-яким інцидентам чи аваріям на найбільшому ядерному об’єкті Європи", - наголосили в Міненерго.

У міністерстві підкреслили, що єдиною причиною ризиків та загрози радіаційного інциденту в Європі залишається російська військова агресія, окупація станції та систематичні обстріли української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні на Запорізькій атомній станції було розпочато ремонт ліній електропередач після 4-тижневого відключення.

Блекаут на ЗАЕС

23 вересня "Енергоатом" повідомив про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, російські окупанти навмисно не підключають станцію до енергосистеми України.

Єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу. Унаслідок цього атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.