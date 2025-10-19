Трамп умовляв Зеленського прийняти умови РФ, інакше Путін "знищить" Україну, - FT
Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського погодиться на умови РФ щодо припинення війни. В іншому разі глава Кремля Володимир Путін заявив, що "знищить" Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами джерел, п'ятнична зустріч лідерів США та України не раз перетворювалася на "перепалку", при цьому Трамп "постійно лаявся".
Крім того, президент США відкинув карти лінії фронту в Україні і наполіг на тому, щоб Зеленський здав весь Донбас Путіну. Також Трамп неодноразово повторив тези, озвучені главою Кремля в телефонній розмові днем раніше.
За словами європейського чиновника, який обізнаний про зустріч, Трамп сказав Зеленському, що українському лідеру потрібно укласти угоду, інакше йому загрожує знищення.
Зокрема, президент США сказав главі української держави, що той програє війну, і попередив: "Якщо (Путін - ред.) цього захоче, він вас знищить".
Войовниче повторення Трампом риторики Путіна в п'ятницю зруйнувало надії багатьох європейських союзників України на те, що його вдасться переконати збільшити підтримку Києва.
Ця надія виникла після того, як Трамп останніми тижнями висловив розчарування і нетерпіння у зв'язку з відмовою диктатора РФ брати активну участь у двосторонніх мирних переговорах із Зеленським.
Три інших європейських чиновники, які поінформовані про дискусії в Білому домі, підтвердили, що Трамп більшу частину зустрічі читав лекції Зеленському, повторюючи аргументи Путіна і конфлікті та закликаючи його прийняти російську пропозицію.
Один із чиновників сказав, що Зеленський після зустрічі "був налаштований вкрай негативно", додавши, що європейські лідери "не були оптимістичні, але прагматичні в плануванні наступних кроків".
Зустріч лідерів США і Росії та "поступка" Путіна
Нагадаємо, що після телефонної розмови з Путіним Трамп анонсував, що між ними відбудеться новий саміт з питання завершення війни в Україні. Зустріч буде в Будапешті і має відбутися вже в найближчі два тижні.
Що стосується публічної риторики Трампа, то після зустрічі із Зеленським він закликав сторони зупинитися там, де вони перебувають зараз. Тобто - по лінії фронту. Публічних заяв про здачу Донбасу від Трампа не було.
В інтерв'ю Fox News лідер США сьогодні заявив, що він упевнений у припиненні війни, додавши, що Путін щось забере, оскільки захопив певну територію.
Водночас у ЗМІ вчора з'явилася інформація, і сьогодні FT її повторило, що 16 жовтня Путін зробив Трампу нову пропозицію, згідно з якою Україна віддасть частини Донбасу, які перебувають під її контролем, в обмін на виведення військ РФ із Херсонської та Запорізької областей.
Як зазначає FT, російська пропозиція являє собою невелику поступку порівняно з пропозицією, зробленою під час останньої зустрічі Путіна з Трампом на Алясці в серпні. Тоді глава Кремля заявив, що він погодиться заморозити лінію зіткнення на інших ділянках фронту, якщо Україна віддасть Донбас.
Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме території, а в п'ятничному інтерв'ю для NBC News він сказав, що позиція Трампа полягає в тому, щоб війна закінчилася саме на нинішній лінії фронту. Тобто, без якихось додаткових поступок РФ.