Трамп умовляв Зеленського прийняти умови РФ, інакше Путін "знищить" Україну, - FT

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського погодиться на умови РФ щодо припинення війни. В іншому разі глава Кремля Володимир Путін заявив, що "знищить" Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами джерел, п'ятнична зустріч лідерів США та України не раз перетворювалася на "перепалку", при цьому Трамп "постійно лаявся".

Крім того, президент США відкинув карти лінії фронту в Україні і наполіг на тому, щоб Зеленський здав весь Донбас Путіну. Також Трамп неодноразово повторив тези, озвучені главою Кремля в телефонній розмові днем раніше.

За словами європейського чиновника, який обізнаний про зустріч, Трамп сказав Зеленському, що українському лідеру потрібно укласти угоду, інакше йому загрожує знищення.

Зокрема, президент США сказав главі української держави, що той програє війну, і попередив: "Якщо (Путін - ред.) цього захоче, він вас знищить".

Войовниче повторення Трампом риторики Путіна в п'ятницю зруйнувало надії багатьох європейських союзників України на те, що його вдасться переконати збільшити підтримку Києва.

Ця надія виникла після того, як Трамп останніми тижнями висловив розчарування і нетерпіння у зв'язку з відмовою диктатора РФ брати активну участь у двосторонніх мирних переговорах із Зеленським.

Три інших європейських чиновники, які поінформовані про дискусії в Білому домі, підтвердили, що Трамп більшу частину зустрічі читав лекції Зеленському, повторюючи аргументи Путіна і конфлікті та закликаючи його прийняти російську пропозицію.

Один із чиновників сказав, що Зеленський після зустрічі "був налаштований вкрай негативно", додавши, що європейські лідери "не були оптимістичні, але прагматичні в плануванні наступних кроків".