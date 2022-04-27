Путин назвал свое условие подписания договора о гарантиях, а РФ готовит ракетный удар по Приднестровью: новости за 26 апреля

Президент России Владимир Путин назвал свое условие подписания договора о гарантиях Украины, Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью, УПЛ официально завершила футбольный чемпионат. Подробнее о том, что произошло во вторник, 26 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Во вторник, 26 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреливают жилые районы Харькова. В результате три человека погибли, еще семеро получили ранения.

В Запорожье две управляемые ракеты РФ попали в предприятие, есть повреждения и разрушения. Предварительно известно об одном погибшем и раненом.

Одесская область подверглась ракетному удару. Пострадал мост через Днестровский лиман.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Путин назвал свое условие подписания договора о гарантиях Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украины, пока не будет решен вопрос с принадлежностью Крыма и Донбасса. Глава Кремля добавил, что без этого договор невозможен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил, что во время переговоров Украины и России в Турции произошел прорыв. По его словам, украинская сторона согласилась вынести "за скобки" такое понятие, как международно признанные границы страны. Речь шла об оккупированном Крыме и Донбассе. Глава Кремля добавил, что после произошедшего в Буче Киевской области Украина изменила свою позицию. Путин уточнил, что вопрос принадлежности Крым и Донбасса украинская сторона предложила решать на встрече лидеров стран.

При этом резню в Буче Путин назвал "провокацией". По его словам, войска РФ к массовым убийствам не причастны.

Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с человеческими жертвами, - разведка

Ситуация в непризнанном Приднестровье обостряется. После серии взрывов власти самопровозглашенной республики объявили о "красном уровне" террористической угрозы, а в Молдове собрали Совбез. Люди массово выезжают на подконтрольные Молодове территории, на въездах в города "ПМР" устанавливают блокпосты.

Тем временем Главное управление разведки Министерства обороны заявило о подготовке Россией ракетного удара по мирным жителям Приднестровья с целью обвинить в обстреле Украину.

Китай не заинтересован в Третьей мировой войне, - МИД страны

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не заинтересована в Третьей мировой войне. Там выступили за поддержку мирного урегулирования ситуации в Украине.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналиста, согласна ли КНР с Россией, которая заявила, что "мир сейчас сталкивается с реальной угрозой Третьей мировой войны": "Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят спокойствие и сдержанность, предотвратят эскалацию ситуации, как можно быстрее достигнут мира и не будут платить большой цены Европе и миру", - ответил он.

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

В Киеве состоялось общее собрание участников украинской Премьер-лиги, которое приняло решение завершить сезон 2021/22 из-за невозможности доиграть чемпионат в условиях войны.

16 клубов лиги проголосовали за завершение сезона. Турнирная таблица УПЛ зафиксирована по состоянию на 24 февраля.

Украину до конца апреля будет заливать дождями, а потом похолодает: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине в последнюю неделю апреля будет дождливая, возможны ливни и грозы. Температура воздуха снова упадет и до конца месяца ожидается еще одна волна похолодания.

Какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю - читайте в материале Styler .