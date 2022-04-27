Путин назвал свое условие подписания договора о гарантиях, а РФ готовит ракетный удар по Приднестровью: новости за 26 апреля

Президент России Владимир Путин назвал свое условие подписания договора о гарантиях Украины, Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью, УПЛ официально завершила футбольный чемпионат. Подробнее о том, что произошло во вторник, 26 апреля - в материале РБК-Украина.
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Путин назвал свое условие подписания договора о гарантиях Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украины, пока не будет решен вопрос с принадлежностью Крыма и Донбасса. Глава Кремля добавил, что без этого договор невозможен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил, что во время переговоров Украины и России в Турции произошел прорыв. По его словам, украинская сторона согласилась вынести "за скобки" такое понятие, как международно признанные границы страны. Речь шла об оккупированном Крыме и Донбассе. Глава Кремля добавил, что после произошедшего в Буче Киевской области Украина изменила свою позицию. Путин уточнил, что вопрос принадлежности Крым и Донбасса украинская сторона предложила решать на встрече лидеров стран.
При этом резню в Буче Путин назвал "провокацией". По его словам, войска РФ к массовым убийствам не причастны.
Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с человеческими жертвами, - разведка
Ситуация в непризнанном Приднестровье обостряется. После серии взрывов власти самопровозглашенной республики объявили о "красном уровне" террористической угрозы, а в Молдове собрали Совбез. Люди массово выезжают на подконтрольные Молодове территории, на въездах в города "ПМР" устанавливают блокпосты.
Тем временем Главное управление разведки Министерства обороны заявило о подготовке Россией ракетного удара по мирным жителям Приднестровья с целью обвинить в обстреле Украину.
Китай не заинтересован в Третьей мировой войне, - МИД страны
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не заинтересована в Третьей мировой войне. Там выступили за поддержку мирного урегулирования ситуации в Украине.
С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналиста, согласна ли КНР с Россией, которая заявила, что "мир сейчас сталкивается с реальной угрозой Третьей мировой войны": "Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят спокойствие и сдержанность, предотвратят эскалацию ситуации, как можно быстрее достигнут мира и не будут платить большой цены Европе и миру", - ответил он.
УПЛ официально завершила футбольный чемпионат
В Киеве состоялось общее собрание участников украинской Премьер-лиги, которое приняло решение завершить сезон 2021/22 из-за невозможности доиграть чемпионат в условиях войны.
16 клубов лиги проголосовали за завершение сезона. Турнирная таблица УПЛ зафиксирована по состоянию на 24 февраля.
Украину до конца апреля будет заливать дождями, а потом похолодает: синоптики обновили прогноз
Погода в Украине в последнюю неделю апреля будет дождливая, возможны ливни и грозы. Температура воздуха снова упадет и до конца месяца ожидается еще одна волна похолодания.
Какая погода ждет украинцев в ближайшую неделю - читайте в материале Styler .