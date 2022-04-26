Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с человеческими жертвами, - разведка
Главное управление разведки Министерства обороны заявило о подготовке Россией ракетного удара по мирным жителям Приднестровья с целью обвинить в обстреле Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ГУР Минобороны.
Жители непризнанного Приднестровья начали получать SMS от имени Вооруженных сил Украины и СБУ. В фейковой рассылке предупреждают о "ракетном и артиллерийском" ударах по территории т. н. Приднестровской Молдавской Республики.
"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будет проведен ракетный и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики", – говорится в сообщении.
Украинские разведчики опровергли причастность к этой и подобным провокациям, активно освещаемым российскими пропагандистами. В то же время в ГУР Минобороны считают вероятные инциденты провокацией спецслужб РФ против Украины и Молдовы.
К слову, украинский МИД обвинил Россию в попытках втянуть Приднестровье в войну.
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