Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с человеческими жертвами, - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны заявило о подготовке Россией ракетного удара по мирным жителям Приднестровья с целью обвинить в обстреле Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ГУР Минобороны .

Жители непризнанного Приднестровья начали получать SMS от имени Вооруженных сил Украины и СБУ. В фейковой рассылке предупреждают о "ракетном и артиллерийском" ударах по территории т. н. Приднестровской Молдавской Республики.

"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будет проведен ракетный и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики", – говорится в сообщении.

Украинские разведчики опровергли причастность к этой и подобным провокациям, активно освещаемым российскими пропагандистами. В то же время в ГУР Минобороны считают вероятные инциденты провокацией спецслужб РФ против Украины и Молдовы.