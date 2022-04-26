ru ua
Вт, 26 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с человеческими жертвами, - разведка

Новина українською →
Киев, Вторник 26 апреля 2022 18:13
Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с человеческими жертвами, - разведка Фото: Военный парад в Приднестровье (facebook.com/novostipmrcom)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление разведки Министерства обороны заявило о подготовке Россией ракетного удара по мирным жителям Приднестровья с целью обвинить в обстреле Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ГУР Минобороны.

Жители непризнанного Приднестровья начали получать SMS от имени Вооруженных сил Украины и СБУ. В фейковой рассылке предупреждают о "ракетном и артиллерийском" ударах по территории т. н. Приднестровской Молдавской Республики.

"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будет проведен ракетный и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики", – говорится в сообщении.

Украинские разведчики опровергли причастность к этой и подобным провокациям, активно освещаемым российскими пропагандистами. В то же время в ГУР Минобороны считают вероятные инциденты провокацией спецслужб РФ против Украины и Молдовы.

Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с человеческими жертвами, - разведка

К слову, украинский МИД обвинил Россию в попытках втянуть Приднестровье в войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Российская Федерация Молдова Приднестровье Главное управление разведки ВС РФ Война России против Украины
DAILY
Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны