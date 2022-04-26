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Путин назвал свое условие подписания договора о гарантиях Украины

Новина українською →
Москва, Вторник 26 апреля 2022 21:27
Путин назвал свое условие подписания договора о гарантиях Украины Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Владимир Путин заявил, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украины, пока не будет решен вопрос с принадлежностью Крыма и Донбасса. Глава Кремля добавил, что без этого договор невозможен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем напомнил, что во время переговоров Украины и России в Турции произошел прорыв. По его словам, украинская сторона согласилась вынести "за скобки" такое понятие, как международно признанные границы страны. Речь шла об оккупированном Крыме и Донбассе.

Глава Кремля добавил, что после произошедшего в Буче Киевской области Украина изменила свою позицию. Путин уточнил, что вопрос принадлежности Крым и Донбасса украинская сторона предложила решать на встрече лидеров стран.

"В этом случае подписываться под гарантиями безопасности (Украины - ред.), не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и "республик" Донбасса, мы просто не можем", - подытожил глава Кремля.

Отметим, в ходе сегодняшней встречи с Гутерришем Путин заявил, что рассчитывает на "позитивные" результаты переговоров с Украиной.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что личная встреча Зеленского с Путиным повысит шансы остановить развязанную Россией войну.

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