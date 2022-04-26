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УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

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Киев, Вторник 26 апреля 2022 16:56
УПЛ официально завершила футбольный чемпионат Фото: "Шахтер" и "Динамо" получили шанс сыграть в Лиге чемпионов 2022/23 (ФК "Шахтер")
Автор: Антон Федорцив

В Киеве состоялось общее собрание участников украинской Премьер-лиги, которое приняло решение завершить сезон 2021/22 из-за невозможности доиграть чемпионат в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

16 клубов лиги проголосовали за завершение сезона. Турнирная таблица УПЛ зафиксирована по состоянию на 24 февраля.

Итак, первым чемпионат завершил донецкий "Шахтер" (47 очков), вторым – киевское "Динамо" (45), а третьим – СК "Днепр-1" (40). Однако награждать призеров не будут. Решение завершить соревнования после 18-ти сыгранных туров еще должен утвердить исполком УАФ.

Если в следующем сезоне украинские клубы смогут принять участие в еврокубках, то "Шахтер" и "Динамо" сыграют в квалификации Лиги чемпионов. В свою очередь СК "Днепр-1" и луганская "Заря" могут стартовать в Лиге конференций.

Окончательное распределение, однако, будет зависеть от судьбы Кубка Украины. Если его розыгрыш признают недействительным, то у СК "Днепр-1" будет шанс сыграть в Лиге Европы. "Заря" же вместе с полтавской "Ворсклой" будут играть в Лиге конференций.

К слову, мюнхенская "Бавария" досрочно завоевала титул чемпиона Германии.

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