Путь Украины в ЕС и шанс на мирный договор с РФ: заявления 23-го дня войны

Война между Россией и Украиной продолжается и на дипломатическом фронте. Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии вступление Украины в ЕС. Также сегодня состоялось несколько телефонных разговоров Путина с главами государств.
Подробнее о европейском будущем Украины, возможности встречи Зеленского и Путина и обсуждении мирного соглашения между Украиной и РФ – читайте в материале РБК-Украина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что встреча Зеленского и Путина может состояться при условии подписания мирного договора. Также он отметил, что необходимость такой встречи будет зависеть от модальности этого договора. По словам Пескова, такую встречу еще надо будет согласовывать.
В ходе телефонного разговора с президентом Турции Эрдоганом Путин озвучил свои требования для прекращения войны России против Украины. Они делятся на две категории:
Также сегодня состоялся телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и Путина. Шольц призвал президента РФ прекратить огонь, а Путин обвинил Украину в якобы “затягивании переговорного процесса”.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что есть два возможных финала войны России против Украины. Первый - мы дойдем до конца и победим РФ. Второй - мы заключим мирное соглашение на выгодных для Украины условиях.
"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки является реалистичным", - добавил глава МИД.
Кулеба рассказал о том, что Украина ищет свою модель безопасности и назвал ее главные принципы.
“Первый принцип нерушимости территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип - это жесткие гарантии безопасности", - заявил он.
Кроме того, глава МИД озвучил три аргумента, которые делают позицию Украины более сильной в ходе переговоров. Первое и ключевое предложение - это гарантии безопасности. По словам Кулебы, это то, вокруг чего все крутится.
“Первый принцип нерушимости территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип - это жесткие гарантии безопасности", - заявил он.
Второе - Россия отчасти была права в том, что за нас никто не будет воевать. Но она ошиблась в том, что нам никто не будет помогать.
"Нам помогают очень серьезно с оружием, с финансами и политически", - заявил Кулеба.
Третье - ожесточенное сопротивление Украины.
Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам разговора, она заявила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину, европейский путь которой уже начался.
"Я заверила президента Украины Владимира Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, стойкости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", - отметила она.
Украинский президент, в свою очередь, сообщил, что в течение нескольких месяцев Европейская комиссия подготовит вывод о вступлении Украины в ЕС.
"Вывод Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - отметил Зеленский.
Американское издание The New York Times пишет о том, что в последнее время меняется риторика китайских СМИ, в том числе главного новостного издания Китая. В освещении войны России против Украины оно от восхваления российской военной мощи переходит в сторону мирных переговоров и дает информацию о жертвах среди мирного украинского населения.
А CNN сообщает, что Китай начал дистанцироваться от экономики России. Среди решений, способствующих этому:
В то же время, Китай продолжит торгово-экономические отношения и с Россией, и с Украиной.
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