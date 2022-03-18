Зеленский о вступлении в ЕС: вывод по заявке подготовят в течение нескольких месяцев
Европейская комиссия в течение нескольких месяцев подготовит вывод по заявке Украины на вступление в Евросоюз. Киев и Брюссель будут совместно двигаться к этой цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.
По его словам, сегодня состоялся предметный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Вывод Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня фон дер Ляйен заявила, что европейский путь Украины уже начался.
О перспективах членства читайте в материале "Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы".
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