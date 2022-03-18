Зеленский о вступлении в ЕС: вывод по заявке подготовят в течение нескольких месяцев

Европейская комиссия в течение нескольких месяцев подготовит вывод по заявке Украины на вступление в Евросоюз. Киев и Брюссель будут совместно двигаться к этой цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.