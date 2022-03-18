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Зеленский о вступлении в ЕС: вывод по заявке подготовят в течение нескольких месяцев

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Киев, Пятница 18 марта 2022 13:36
Зеленский о вступлении в ЕС: вывод по заявке подготовят в течение нескольких месяцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Европейская комиссия в течение нескольких месяцев подготовит вывод по заявке Украины на вступление в Евросоюз. Киев и Брюссель будут совместно двигаться к этой цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня состоялся предметный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Вывод Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня фон дер Ляйен заявила, что европейский путь Украины уже начался.

О перспективах членства читайте в материале "Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы".

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