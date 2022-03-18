Китай постепенно дистанцируется от рухнувшей экономики РФ. Названы главные шаги

Китай и Россия заявили всему миру в прошлом месяце, что их дружба не имеет границ. Но после нападения России на Украину Китай начал дистанцироваться от экономики России, находящейся под санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

За последние несколько недель Пекин предпринял ряд решений, чтобы дистанцироваться от изолированной российской экономики.

Так, Китай существенно повлиял на падение курса рубля. Китайская валюта, юань, не торгуется полностью свободно, ее курс находится в диапазоне, установленном чиновниками Народного банка Китая. На прошлой неделе они расширили вдвое торговый диапазон рубля, позволив российской валюте падать быстрее.

Пекин также не спешит предоставлять Москве доступ к российским валютным резервам, которые хранятся в Китае в юане. Суммарно в китайской валюте РФ хранит около 90 миллиардов долларов. Россия на этой неделе заявляла, что хотела бы использовать резервы в юанях. Народный банк Китая до сих пор не предоставил к ним доступ.

Санкции, введенные США и Европейским союзом, лишили Россию доступа к оригинальным комплектующим Boeing и Airbus. Ранее высокопоставленный российский чиновник заявил, что Китай также отказался исполнять роль посредника и отправлять в Россию детали для самолетов. В результате Россия вынуждена искать альтернативные источники поставок комплектующих.

Китай также замораживает инвестиции в инфраструктуру РФ и Беларуси. Базирующийся в Пекине Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заявил, что приостанавливает всю свою деятельность в России и Беларуси в связи с началом войны в Украине. В пресс-службе банка также добавили, что этот шаг сделан исключительно в интересах банка.