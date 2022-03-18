ru ua
Пт, 18 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Риторика меняется. Китайские СМИ чаще говорят о нападении России на Украину, - NYT

Новина українською →
Пекин, Пятница 18 марта 2022 15:28
Риторика меняется. Китайские СМИ чаще говорят о нападении России на Украину, - NYT Фото: председатель КНР Си Цзиньпин (flickr com ennler)
Автор: Александр Мороз

С начала военного вторжения России в Украину китайская сторона пыталась публично дистанцироваться от войны, не критикуя президента РФ Владимира Путина. Но в последние дни главный новостной гигант Китая, похоже, меняет риторику в отношении конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Сообщается, что акцент освещения войны России против Украины смещается с восхваления российской военной мощи в сторону мирных переговоров и освещения информации о жертвах ударов по мирному населению.

Также популярность российской пропаганды упала в китайской социальной сети Weibo. Накануне единственным топовым материалом Weibo о войне было выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США.

По мнению профессора международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине Ши Иньхуна, это свидетельствует о сдвиге в официальном дискурсе Китая.

"Это основано на изменении общественного мнения на материковом Китае", - отметил он.

Как пишет NYT, в первые дни войны на государственном канале телекомпании CCTV в основном подчеркивалось господство российских вооруженных сил в "операции" на территории Украины. Но на этой неделе появилось больше сюжетов с участием Зеленского и прямые упоминания о нападении со стороны России.

Аналогичный сдвиг наблюдается в информационной политике CGTN America - глобального подразделения государственной телерадиовещательной компании Китая.

"То, чему Китай симпатизирует, - это не Украина как суверенное государство, а украинский народ", - уточнил профессор Ши.

Напомним, ранее посол Китая в США Цуй Тянькай заявлял, что конфликт России и Украины только вредит его стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Война России против Украины
NEWS
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
Сегодня в Украине откроются 9 гуманитарных коридоров: список
DAILY
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта