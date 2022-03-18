Риторика меняется. Китайские СМИ чаще говорят о нападении России на Украину, - NYT

С начала военного вторжения России в Украину китайская сторона пыталась публично дистанцироваться от войны, не критикуя президента РФ Владимира Путина. Но в последние дни главный новостной гигант Китая, похоже, меняет риторику в отношении конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

Сообщается, что акцент освещения войны России против Украины смещается с восхваления российской военной мощи в сторону мирных переговоров и освещения информации о жертвах ударов по мирному населению.

Также популярность российской пропаганды упала в китайской социальной сети Weibo. Накануне единственным топовым материалом Weibo о войне было выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США.

По мнению профессора международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине Ши Иньхуна, это свидетельствует о сдвиге в официальном дискурсе Китая.

"Это основано на изменении общественного мнения на материковом Китае", - отметил он.

Как пишет NYT, в первые дни войны на государственном канале телекомпании CCTV в основном подчеркивалось господство российских вооруженных сил в "операции" на территории Украины. Но на этой неделе появилось больше сюжетов с участием Зеленского и прямые упоминания о нападении со стороны России.

Аналогичный сдвиг наблюдается в информационной политике CGTN America - глобального подразделения государственной телерадиовещательной компании Китая.

"То, чему Китай симпатизирует, - это не Украина как суверенное государство, а украинский народ", - уточнил профессор Ши.