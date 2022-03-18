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Кулеба об окончании войны в Украине: есть два финала, второй реалистичнее

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Украина, Пятница 18 марта 2022 11:38
Кулеба об окончании войны в Украине: есть два финала, второй реалистичнее Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал два варианта окончания войны. По его мнению, мирное соглашение между Украиной и Россией является более реалистичным финалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию УП.

"Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал - это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ. Второй финал - это сделка. Соглашение - это поиск и фиксации взаимоприемлемых решений", - заявил Кулеба.

Однако министр отметил, что не нужно отвергать первый вариант, поскольку мирное соглашение должно быть для Украины выгодным.

"Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки является реалистичным", - добавил глава МИД.

Напомним, советник главы ОПУ Михаил Подоляк упрекнул, что европейские лидеры не сделали выводов в отношении России.

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