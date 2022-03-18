Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил ключевые принципы "украинской" модели безопасности. По его словам, для Украины важно закрепить нерушимость территориальной целостности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию УП .

"Мы ищем свою оптимальную модель, и эта модель основана на двух ключевых принципах. Первый принцип нерушимости территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип - это жесткие гарантии безопасности", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что переговорная группа и эксперты изучают опыты разных стран относительно гарантий безопасности. По его словам, для Украины необходим новый сценарий.

Как сообщало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел отметил, что есть два варианта окончания войны в Украине. Кулеба считает, что мирное соглашение является более реалистичным финалом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.