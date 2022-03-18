Кулеба озвучил ключевые принципы "украинской" модели безопасности
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил ключевые принципы "украинской" модели безопасности. По его словам, для Украины важно закрепить нерушимость территориальной целостности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию УП.
Глава МИД отметил, что переговорная группа и эксперты изучают опыты разных стран относительно гарантий безопасности. По его словам, для Украины необходим новый сценарий.
"Мы ищем свою оптимальную модель, и эта модель основана на двух ключевых принципах. Первый принцип нерушимости территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип - это жесткие гарантии безопасности", - заявил Кулеба.
Как сообщало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел отметил, что есть два варианта окончания войны в Украине. Кулеба считает, что мирное соглашение является более реалистичным финалом.
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