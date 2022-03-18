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Обвинения Украины и призыв прекратить огонь. Шольц и Путин провели новый разговор

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Берлин, Пятница 18 марта 2022 12:11
Обвинения Украины и призыв прекратить огонь. Шольц и Путин провели новый разговор Фото: Олаф Шольц и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц провел новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время которого немецкий лидер призвал РФ к немедленному прекращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу федерального правительства Германии.

Отмечено, что их разговор длился почти час и практически полностью касался темы российско-украинской войны и усилий по ее прекращению.

"Канцлер призвал российского президента к скорейшему прекращению огня, для улучшения гуманитарной ситуации и достижения прогресса в поиске дипломатических решений конфликта", - говорится в сообщении.

В то время как Путин пожаловался Шольцу, что Киев якобы "затягивает переговорный процесс".

"Киевский режим стремится затянуть переговоры с Россией, выдвигая новые нереалистичные предложения, но российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - заявили в Кремле.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Бундестагу призвал немецкого канцлера Олафа Шольца взять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России.

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