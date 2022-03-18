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Европейский путь Украины начался, будем двигаться вперед, - фон дер Ляйен

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Брюссель, Пятница 18 марта 2022 13:16
Европейский путь Украины начался, будем двигаться вперед, - фон дер Ляйен Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Евросоюз продолжит поддержку Украины и отмечает, что ее европейский путь уже начался. Теперь Брюссель будет двигаться вперед по этому пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я заверила президента Украины Владимира Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, стойкости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", - отметила она.

Напомним, еще на прошлой неделе глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что работа по вступление в Евросоюз началась.

Подробнее о перспективах в материале "Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы".

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