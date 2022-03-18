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"Зависит от модальности договора". У Путина назвали условие встречи с Зеленским

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Москва, Пятница 18 марта 2022 11:59
"Зависит от модальности договора". У Путина назвали условие встречи с Зеленским Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Необходимость встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от того, каким будет мирный договор. А именно от его модальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча президентов может состояться при подписании мирного договора. Но ее необходимость зависит от модальности мирного договора.

По его словам, эту встречу нужно будет еще согласовать.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страны устроили конкуренцию за право принять встречу Зеленского и Путина, которая выше, чем конкуренция за проведение Олимпийских игр.

При этом украинская сторона надеется, что встреча президентов может пройти в ближайшие недели.

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