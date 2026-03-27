Пуховики можна ховати? Синоптик розповіла, яка погода буде в Україні на вихідних

Завершальні вихідні березня в Україні будуть помірно теплими. Проте деяких погодних "особливостей" у певних регіонах не уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

В яких областях може бути дощ і що з вітром

Згідно з інформацією спеціаліста, впродовж суботи та неділі в деяких регіонах України буде сонце, тоді як в інших - ймовірні опади.

Так, дощ 28-29 березня найбільш імовірний:

у західних областях;

на півдні Одеської області;

місцями ("кілька крапель") - у Житомирській та Київській областях.

В неділю невеликий дощ може пройти також у Луганській області.

"Проте все ж більша частина території України побуде без опадів", - констатувала Діденко.

Вітер найближчими днями очікується східний та північно-східний.

"Помірний, часом рвучкий", - уточнила метеоролог.

Чого чекати від температури повітря в Україні

Завершальні вихідні березня, за словами експерта, будуть "помірно теплими".

"Якраз майже ідеальний період, коли холоди вже тю-тю, а спека ще далеко. Можна по-людськи одягнутися, легко, стильно... не тягнучи на плечах додаткове утеплення", - додала синоптик.

Так, у денні години в суботу (28 березня) та неділю (29 березня) температура повітря в більшості областей України очікується близько +12+18 градусів за Цельсієм.

При цьому погода принесе й певні "особливості" - завтра холодніше буде:

у Сумській області;

у Чернігівській області;

у Харківській області;

у Полтавській області;

у східних районах Київської області.

"Вдень +8+11 градусів", - уточнила Діденко.

Післязавтра вдень повітря посвіжішає (до +9+12 градусів):

у західній частині України;

на півночі.

Прогноз погоди на 28-29 березня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Що буде з погодою в Києві

У Києві впродовж вихідних днів істотні опади, за словами Діденко, малоймовірні.

У неділю - збільшиться хмарність.

Денна температура повітря у столиці передбачається такою:

28 березня - близько +12+14°C;

29 березня - близько +10+12°C.

"Словом, можна результативно займатися весняним прибиранням, ходити в музеї, грябатися в садочку, нюхати розкішне березневе повітря", - підсумувала спеціаліст.