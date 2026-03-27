ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Пуховики можна ховати? Синоптик розповіла, яка погода буде в Україні на вихідних

13:56 27.03.2026 Пт
2 хв
У деяких областях до весняного наряду замість окулярів доведеться додати парасольку
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні найближчими днями буде тепла (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Завершальні вихідні березня в Україні будуть помірно теплими. Проте деяких погодних "особливостей" у певних регіонах не уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

В яких областях може бути дощ і що з вітром

Згідно з інформацією спеціаліста, впродовж суботи та неділі в деяких регіонах України буде сонце, тоді як в інших - ймовірні опади.

Так, дощ 28-29 березня найбільш імовірний:

  • у західних областях;
  • на півдні Одеської області;
  • місцями ("кілька крапель") - у Житомирській та Київській областях.

В неділю невеликий дощ може пройти також у Луганській області.

"Проте все ж більша частина території України побуде без опадів", - констатувала Діденко.

Вітер найближчими днями очікується східний та північно-східний.

"Помірний, часом рвучкий", - уточнила метеоролог.

Чого чекати від температури повітря в Україні

Завершальні вихідні березня, за словами експерта, будуть "помірно теплими".

"Якраз майже ідеальний період, коли холоди вже тю-тю, а спека ще далеко. Можна по-людськи одягнутися, легко, стильно... не тягнучи на плечах додаткове утеплення", - додала синоптик.

Так, у денні години в суботу (28 березня) та неділю (29 березня) температура повітря в більшості областей України очікується близько +12+18 градусів за Цельсієм.

При цьому погода принесе й певні "особливості" - завтра холодніше буде:

  • у Сумській області;
  • у Чернігівській області;
  • у Харківській області;
  • у Полтавській області;
  • у східних районах Київської області.

"Вдень +8+11 градусів", - уточнила Діденко.

Післязавтра вдень повітря посвіжішає (до +9+12 градусів):

  • у західній частині України;
  • на півночі.

Пуховики можна ховати? Синоптик розповіла, яка погода буде в Україні на вихіднихПрогноз погоди на 28-29 березня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Що буде з погодою в Києві

У Києві впродовж вихідних днів істотні опади, за словами Діденко, малоймовірні.

У неділю - збільшиться хмарність.

Денна температура повітря у столиці передбачається такою:

  • 28 березня - близько +12+14°C;
  • 29 березня - близько +10+12°C.

"Словом, можна результативно займатися весняним прибиранням, ходити в музеї, грябатися в садочку, нюхати розкішне березневе повітря", - підсумувала спеціаліст.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
Аналітика
