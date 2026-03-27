Пуховики можна ховати? Синоптик розповіла, яка погода буде в Україні на вихідних
Завершальні вихідні березня в Україні будуть помірно теплими. Проте деяких погодних "особливостей" у певних регіонах не уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
В яких областях може бути дощ і що з вітром
Згідно з інформацією спеціаліста, впродовж суботи та неділі в деяких регіонах України буде сонце, тоді як в інших - ймовірні опади.
Так, дощ 28-29 березня найбільш імовірний:
- у західних областях;
- на півдні Одеської області;
- місцями ("кілька крапель") - у Житомирській та Київській областях.
В неділю невеликий дощ може пройти також у Луганській області.
"Проте все ж більша частина території України побуде без опадів", - констатувала Діденко.
Вітер найближчими днями очікується східний та північно-східний.
"Помірний, часом рвучкий", - уточнила метеоролог.
Чого чекати від температури повітря в Україні
Завершальні вихідні березня, за словами експерта, будуть "помірно теплими".
"Якраз майже ідеальний період, коли холоди вже тю-тю, а спека ще далеко. Можна по-людськи одягнутися, легко, стильно... не тягнучи на плечах додаткове утеплення", - додала синоптик.
Так, у денні години в суботу (28 березня) та неділю (29 березня) температура повітря в більшості областей України очікується близько +12+18 градусів за Цельсієм.
При цьому погода принесе й певні "особливості" - завтра холодніше буде:
- у Сумській області;
- у Чернігівській області;
- у Харківській області;
- у Полтавській області;
- у східних районах Київської області.
"Вдень +8+11 градусів", - уточнила Діденко.
Післязавтра вдень повітря посвіжішає (до +9+12 градусів):
- у західній частині України;
- на півночі.
Прогноз погоди на 28-29 березня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Що буде з погодою в Києві
У Києві впродовж вихідних днів істотні опади, за словами Діденко, малоймовірні.
У неділю - збільшиться хмарність.
Денна температура повітря у столиці передбачається такою:
- 28 березня - близько +12+14°C;
- 29 березня - близько +10+12°C.
"Словом, можна результативно займатися весняним прибиранням, ходити в музеї, грябатися в садочку, нюхати розкішне березневе повітря", - підсумувала спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні "прокинулись" озимі на початку березня та в якому стані вони були.
Крім того, ми пояснювали, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.
Читайте також, якою може бути погода після теплого березня в Україні.