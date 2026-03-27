Квітень прийде з холодом? Якою буде погода після теплого березня - бліц з синоптиком

Березень-2026 виявився унікальним - після сніжної зими земля відтала лише наприкінці місяця, а зараз температура повітря сягає показників, характерних для другої половини квітня. Однак вже на початку наступного місяця прийде похолодання зі Скандинавії.

Про це у бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

Головне Метеорологічна весна в Україні розпочалася у звичні терміни

Початок квітня принесе скандинавське похолодання

Висаджувати овочі, розсаду і картоплю рано - заморозки можливі до середини квітня

Бездощовий період триває понад місяць - є ризик посухи у другій половині травня

Яку погоду українцям чекати від цьогорічного квітня (Інфографіка РБК-Україна)

- Яким буде початок квітня в Україні? Чи очікувати українцям похолодання чи навпаки стовпчики термометрів йтимуть вгору?

- Традиційно напередодні Великодня ми зустрічаємо похолодання, Вербний тиждень – такий же. Нинішній березень унікальний.

Після сніжної та прохолодної зими, ще на початку першого весняного місяця земля була вкрита снігом, а повне відтавання ґрунту відбулося лише наприкінці березня.

Зараз ми відчуваємо тепло з південних широт. Денні максимуми температури сягають 13-15°, а середньодобова температура цими вихідними прогнозується у діапазоні 10-11°, що відповідатиме другій половині квітня.

За таких значень, зазвичай, вже завершується опалювальний сезон. Однак вже на початку квітня ми отримаємо порцію скандинавської прохолоди, тому температурний фон значно знизиться. Весна така…

- Минулорічна весна запам’яталася катастрофічними заморозками, ми залишилися без врожаю фруктів. Чи існує така загроза у цьому році?

- Минулорічний березень був рекордно теплим. І саме це раннє тепло виявилося оманливим, адже спровокувало раннє цвітіння плодових дерев, після якого у квітні фіксувалися небувало жорсткі заморозки з інтенсивністю до 9° і тривалістю 11-19 годин.

Саме вони призвели до масової втрати врожаю абрикос та горіхів, також подекуди замерзли персики, вишні, виноград.

Квітневі заморозки стали серйозним викликом для садівників і пасічників. У нинішньому ж році березневого тепла ще недостатньо для запуску процесів цвітіння, тому прогнозоване вторгнення полярного повітря на початку квітня ще не загрожує садам.

- У деяких містах України вже почали вимикати опалення. Чи не зарано це, адже бувало так, що навесні повертався навіть сніг?

- За нормативами, опалювальний період закінчується коли впродовж 3 діб середньодобова температура повітря перевищує 8ºС.

За останні 30 років, в центральних регіонах перехід середньодобової температури через 8ºС у середньому у першій декаді квітня.

Опалювальний сезон скоротився на 10-15 діб, у тому числі і за рахунок більш пізніх похолодань восени. За останні 75 років метеорологічних спостережень у центральній частині України, найбільш рання дата переходу температури через +8º - 18 березня 1990 року, а найпізніше - 2 травня 1981 року.

У минулому 2025 році опалювальний сезон закінчився 31 березня. Тоді на зміну історично теплому березню прийшов контрастний квітень з коливаннями температури від літнього тепла до зимової холоднечі, снігом у першій половині місяця, інтенсивними і тривалими заморозками.

Таке було враження, що весняні місяці помінялися місцями. За даними міжнародних синоптичних моделей, на початку цьогорічного квітня розраховуємо на повернення холоднечі, яка може стримувати завершення опалювального періоду.

Квітень буде прохолодним, але про повернення зимової погоди не йдеться (Getty Images)

- Наскільки стабільною буде погода у першій половині квітня - це короткочасне похолодання чи тенденція?

Теплі речі та парасольки залишаються у тренді. Одразу внесемо ясність: гучні заголовки в інфопросторі про сніг і морози у квітні - це ніяка не сенсація, таке буває.

Однак, говорити про залягання снігового покриву і повернення зими не варто.

Водночас важливо пам’ятати, що весна - це перехідний сезон від зимового холоду до літнього тепла, тож температурні "гойдалки" та арктичні вторгнення є цілком природними, це якраз і підкреслює мінливий характер весняної погоди.

- Чи очікуються опади - дощ або навіть мокрий сніг - у цей період?

- Квітень обіцяє нам контрасти. Синоптична ситуація не сприятиме поступовому наростанню тепла. В атмосфері домінуватимуть циклони, а тому стабільно теплої і сухої погоди чекати не слід.

Все залежатиме від траєкторії і швидкості руху баричних утворень. Для прикладу, у квітні 2025 температурний фон коливався від літнього тепла, до зимової холоднечі, жорстких та тривалих пізніх заморозків.

Відповідно, опади при таких гойдалках температур спостерігалися у вигляді мокрого снігу, снігу та дощу. Встановлювався тимчасовий сніговий покрив у період 5-10 квітня, висотою 1-4 см.

Зараз провідні світові прогностичні центри очікують на активізацію південних циклонів у першій декаді квітня. Цілком ймовірно, що в деяких регіонах випадатиме дощ, місцями можливі короткочасні повернення зимових опадів.

- Аграрії південних областей вже масово працюють в полях. Чи сприятиме погода посівній кампанії на решті території країни?

- Після незвично сніжної, зі значним промерзанням ґрунту зими, вже більше місяця триває бездощовий період і земля швидко підсихає.

У нашій зоні посівна кампанія на низькому старті. Агрометеорологи майже скрізь відзначають досягнення ґрунтом м’яко-пластичного стану, що дозволяє розгорнути весняну посівну.

До того ж, температура на глибині 10 см вже прогрілася до 6-7°, при оптимальній для гороху, ячменю, овесу і пшениці 4-5°. І навіть повернення холоду не зашкодить ані пророслому насінню, ані сходам.

Але висаджувати овочі, розсаду, картоплю ще дуже рано. До середини квітня триває заморозконебезпечний період.

У роки з подібними розвитком процесів дефіцит опадів навесні нерідко стає передумовою посухи вже у другій половині травня. Надалі це може трансформуватися у спекотне та сухе літо, що становить серйозний ризик для врожаю пізніх культур.

До прикладу, не дивлячись на забезпечену опадами зиму, південно-східні райони Черкащини і далі на схід вже відчувають дефіцит дощу.

Тому в цьому році заходи зі збереження вологи у ґрунті актуальні як ніколи.

Коли варто висаджувати овочі, розсаду та картоплю цієї весни (Інфографіка РБК-Україна)

- Чи настала вже метеорологічна весна в Україні?

- Метеорологічна весна – стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 у бік підвищення.

У 2026 році метеорологічна весна загалом розпочалася у звичні кліматичні терміни - на початку березня.

- На початку березня влада попереджала українців про небезпеку паводків. Західні області, зазвичай, у найбільшому ризику повеней. Чи є загрози великої води по країні?

- За останні роки під час весняного водопілля в Черкаській області підтоплення найчастіше спостерігаються в низинних, особливо там, де річки переходять у заплави чи беруть початок широкі водойми.

Звичайно, найбільш уразливі райони, прилеглі до русла річки Дніпро та його заплави, де розташовані понижені ділянки, що підтоплюються під час підйому рівня води.

Якщо на заплавних територіях і в межах прибережних захисних смуг будують житло чи інші об’єкти, вода під час водопілля просто повертається на своє природне місце.

Хоча конкретні села чи вулиці можуть змінюватися з року в рік залежно від погодних умов, низинні ділянки поблизу Дніпра та великих приток традиційно мають найбільший ризик.

Проте, надходження великої води по Дніпру ще попереду, адже в цьому році у верхній частині найбільшої річки нашої держави та вище по руслу за межами країни теж були достатні снігозапаси.

Сформувалися максимальні рівні води весняного водопілля на рр. Ірпінь, Ірша та нижня ділянка Росі біля Корсунь-Шевченківського (суббасейн Середнього Дніпра) висотою 0,3-1,1 м над передпаводковими відмітками, без негативних наслідків.4

Питання-відповідь (FAQ)

