ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Пуховики можно прятать? Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине на выходных

13:56 27.03.2026 Пт
2 мин
В некоторых областях к весеннему наряду вместо очков придется добавить зонтик
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине в ближайшие дни будет теплая (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Завершающие выходные марта в Украине будут умеренно теплыми. Однако некоторых погодных "особенностей" в определенных регионах не избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: Быстрое потепление и грозы? Синоптики объяснили, каким может быть апрель в Украине

В каких областях может быть дождь и что с ветром

Согласно информации специалиста, в течение субботы и воскресенья в некоторых регионах Украины будет солнце, тогда как в других - вероятны осадки.

Так, дождь 28-29 марта наиболее вероятен:

  • в западных областях;
  • на юге Одесской области;
  • местами ("несколько капель") - в Житомирской и Киевской областях.

В воскресенье небольшой дождь может пройти также в Луганской области.

"Однако все же большая часть территории Украины побудет без осадков", - констатировала Диденко.

Ветер в ближайшие дни ожидается восточный и северо-восточный.

"Умеренный, временами порывистый", - уточнила метеоролог.

Чего ждать от температуры воздуха в Украине

Завершающие выходные марта, по словам эксперта, будут "умеренно теплыми".

"Как раз почти идеальный период, когда холода уже тю-тю, а жара еще далеко. Можно по-человечески одеться, легко, стильно... не таща на плечах дополнительное утепление", - добавила синоптик.

Так, в дневные часы в субботу (28 марта) и воскресенье (29 марта) температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается около +12+18 градусов по Цельсию.

При этом погода принесет и определенные "особенности" - завтра холоднее будет:

  • в Сумской области;
  • в Черниговской области;
  • в Харьковской области;
  • в Полтавской области;
  • в восточных районах Киевской области.

"Днем +8+11 градусов", - уточнила Диденко.

Послезавтра днем воздух посвежеет (до +9+12 градусов):

  • в западной части Украины;
  • на севере.

Пуховики можно прятать? Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине на выходныхПрогноз погоды на 28-29 марта от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве в течение выходных дней существенные осадки, по словам Диденко, маловероятны.

В воскресенье - увеличится облачность.

Дневная температура воздуха в столице предполагается такой:

  • 28 марта - около +12+14°C;
  • 29 марта - около +10+12°C.

"Словом, можно результативно заниматься весенней уборкой, ходить в музеи, баловаться в садике, нюхать роскошный мартовский воздух", - подытожила специалист.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Климатолог Метеоролог
