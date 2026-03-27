Пуховики можно прятать? Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине на выходных
Завершающие выходные марта в Украине будут умеренно теплыми. Однако некоторых погодных "особенностей" в определенных регионах не избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В каких областях может быть дождь и что с ветром
Согласно информации специалиста, в течение субботы и воскресенья в некоторых регионах Украины будет солнце, тогда как в других - вероятны осадки.
Так, дождь 28-29 марта наиболее вероятен:
- в западных областях;
- на юге Одесской области;
- местами ("несколько капель") - в Житомирской и Киевской областях.
В воскресенье небольшой дождь может пройти также в Луганской области.
"Однако все же большая часть территории Украины побудет без осадков", - констатировала Диденко.
Ветер в ближайшие дни ожидается восточный и северо-восточный.
"Умеренный, временами порывистый", - уточнила метеоролог.
Чего ждать от температуры воздуха в Украине
Завершающие выходные марта, по словам эксперта, будут "умеренно теплыми".
"Как раз почти идеальный период, когда холода уже тю-тю, а жара еще далеко. Можно по-человечески одеться, легко, стильно... не таща на плечах дополнительное утепление", - добавила синоптик.
Так, в дневные часы в субботу (28 марта) и воскресенье (29 марта) температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается около +12+18 градусов по Цельсию.
При этом погода принесет и определенные "особенности" - завтра холоднее будет:
- в Сумской области;
- в Черниговской области;
- в Харьковской области;
- в Полтавской области;
- в восточных районах Киевской области.
"Днем +8+11 градусов", - уточнила Диденко.
Послезавтра днем воздух посвежеет (до +9+12 градусов):
- в западной части Украины;
- на севере.
Прогноз погоды на 28-29 марта от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Что будет с погодой в Киеве
В Киеве в течение выходных дней существенные осадки, по словам Диденко, маловероятны.
В воскресенье - увеличится облачность.
Дневная температура воздуха в столице предполагается такой:
- 28 марта - около +12+14°C;
- 29 марта - около +10+12°C.
"Словом, можно результативно заниматься весенней уборкой, ходить в музеи, баловаться в садике, нюхать роскошный мартовский воздух", - подытожила специалист.
