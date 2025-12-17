Прямий поїзд УЗ в Румунію: як швидко доїхати з Києва до аеропорту в Бухаресті
Румунія залишається зручним напрямком для подорожей українців узимку. Як для коротких поїздок, так і в якості транзитного хабу - для подальших авіамаршрутів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Чим зручний рейс УЗ "Київ - Бухарест"
Українцям розповіли, що комфортне сполучення з Румунією забезпечує прямий щоденний поїзд №99/100 "Київ - Бухарест".
Він дозволяє дістатися до столиці цієї країни без зайвих пересадок.
Національний перевізник пояснив, що цей рейс надає мандрівникам низку переваг:
- пряме сполучення без пересадок та ризику "не встигнути";
- повноцінний відпочинок в дорозі (оскільки маршрут - нічний);
- паспортний та митний контроль проходять прямо у поїзді (тож не буде жодних черг чи зайвих хвилювань);
- поїзд прибуває у серце Бухареста - на вокзал Gara de Nord (звідки зручно розпочинати мандрівку містом).
Доступ пасажирів до подальших авіаперевезень
В УЗ нагадали, що в Бухаресті - одна з найкращих логістик між вокзалом і аеропортом серед столиць Центральної Європи.
Уточнюється, що Henri Coandă International Airport - найбільше летовище 20-мільйонної Румунії, куди літають:
- провідні світові авіакомпанії;
- національний перевізник Tarom;
- численні лоукости.
Як швидко дістатися до аеропорту в Бухаресті
Згідно з інформацією, наданою прес-службою "Укрзалізниці", найзручніший спосіб дістатися до аеропорту в Бухаресті - міська електричка Airport Train, серед переваг якої:
- майже цілодобовий рух (кожні 40 хвилин);
- перебування в дорозі близько 20 хвилин;
- точний прогнозований час прибуття без заторів;
- доступна вартість - 5 лей (приблизно 1 євро);
- зручний спосіб придбання квитків (їх можна купити в касі, в автоматі або онлайн).
"Просто слідуйте вказівникам Airport Train на вокзалі - навігація дуже зручна", - зауважили в УЗ.
Актуальний час відправлення з Києва та Бухареста
Повідомляється, що маршрут "Київ - Бухарест" - популярний серед багатьох.
"Досвідчені мандрівники вже високо оцінили всі переваги прямого сполучення з Бухарестом", - уточнили в "Укрзалізниці".
Так, за неповні 3 місяці поїздом скористалися вже понад 13 000 пасажирів.
"А у новому графіку ми трохи скоригували час відправлення, аби прибуття на вокзал стало ще комфортнішим", - додали у компанії.
Зазначається, що час відправлення є таким:
- з Києва - о 06:57;
- з Бухареста - о 19:06.
"Планувати подорож стало ще легше", - підсумували в "Укрзалізниці".
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
