Прямой поезд УЗ в Румынию: как быстро доехать из Киева до аэропорта в Бухаресте
Румыния остается удобным направлением для путешествий украинцев зимой. Как для коротких поездок, так и в качестве транзитного хаба - для дальнейших авиамаршрутов.
Чем удобен рейс УЗ "Киев - Бухарест"
Украинцам рассказали, что комфортное сообщение с Румынией обеспечивает прямой ежедневный поезд №99/100 "Киев - Бухарест".
Он позволяет добраться до столицы этой страны без лишних пересадок.
Национальный перевозчик объяснил, что этот рейс предоставляет путешественникам ряд преимуществ:
- прямое сообщение без пересадок и риска "не успеть";
- полноценный отдых в дороге (поскольку маршрут - ночной);
- паспортный и таможенный контроль проходят прямо в поезде (поэтому не будет никаких очередей или лишних волнений);
- поезд прибывает в сердце Бухареста - на вокзал Gara de Nord (откуда удобно начинать путешествие по городу).
Доступ пассажиров к дальнейшим авиаперевозкам
В УЗ напомнили, что в Бухаресте - одна из лучших логистик между вокзалом и аэропортом среди столиц Центральной Европы.
Уточняется, что Henri Coandă International Airport - крупнейший аэропорт 20-миллионной Румынии, куда летают:
- ведущие мировые авиакомпании;
- национальный перевозчик Tarom;
- многочисленные лоукосты.
Как быстро добраться до аэропорта в Бухаресте
Согласно информации, предоставленной пресс-службой "Укрзализныци", самый удобный способ добраться до аэропорта в Бухаресте - городская электричка Airport Train, среди преимуществ которой:
- почти круглосуточное движение (каждые 40 минут);
- пребывание в пути около 20 минут;
- точное прогнозируемое время прибытия без пробок;
- доступная стоимость - 5 лей (примерно 1 евро);
- удобный способ приобретения билетов (их можно купить в кассе, в автомате или онлайн).
"Просто следуйте указателям Airport Train на вокзале - навигация очень удобная", - отметили в УЗ.
Актуальное время отправления из Киева и Бухареста
Сообщается, что маршрут "Киев - Бухарест" - популярный среди многих.
"Опытные путешественники уже высоко оценили все преимущества прямого сообщения с Бухарестом", - уточнили в "Укрзализныце".
Так, за неполные 3 месяца поездом воспользовались уже более 13 000 пассажиров.
"А в новом графике мы немного скорректировали время отправления, чтобы прибытие на вокзал стало еще более комфортным", - добавили в компании.
Отмечается, что время отправления является следующим:
- из Киева - в 06:57;
- из Бухареста - в 19:06.
"Планировать путешествие стало еще легче", - подытожили в "Укрзализныце".
