Прямой поезд УЗ в Румынию: как быстро доехать из Киева до аэропорта в Бухаресте

Румыния остается удобным направлением для путешествий украинцев зимой. Как для коротких поездок, так и в качестве транзитного хаба - для дальнейших авиамаршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Чем удобен рейс УЗ "Киев - Бухарест"

Украинцам рассказали, что комфортное сообщение с Румынией обеспечивает прямой ежедневный поезд №99/100 "Киев - Бухарест".

Он позволяет добраться до столицы этой страны без лишних пересадок.

Национальный перевозчик объяснил, что этот рейс предоставляет путешественникам ряд преимуществ:

прямое сообщение без пересадок и риска "не успеть";

полноценный отдых в дороге (поскольку маршрут - ночной);

паспортный и таможенный контроль проходят прямо в поезде (поэтому не будет никаких очередей или лишних волнений);

поезд прибывает в сердце Бухареста - на вокзал Gara de Nord (откуда удобно начинать путешествие по городу).

Доступ пассажиров к дальнейшим авиаперевозкам

В УЗ напомнили, что в Бухаресте - одна из лучших логистик между вокзалом и аэропортом среди столиц Центральной Европы.

Уточняется, что Henri Coandă International Airport - крупнейший аэропорт 20-миллионной Румынии, куда летают:

ведущие мировые авиакомпании;

национальный перевозчик Tarom;

многочисленные лоукосты.

Как быстро добраться до аэропорта в Бухаресте

Согласно информации, предоставленной пресс-службой "Укрзализныци", самый удобный способ добраться до аэропорта в Бухаресте - городская электричка Airport Train, среди преимуществ которой:

почти круглосуточное движение (каждые 40 минут);

пребывание в пути около 20 минут;

точное прогнозируемое время прибытия без пробок;

доступная стоимость - 5 лей (примерно 1 евро);

удобный способ приобретения билетов (их можно купить в кассе, в автомате или онлайн).

"Просто следуйте указателям Airport Train на вокзале - навигация очень удобная", - отметили в УЗ.

Актуальное время отправления из Киева и Бухареста

Сообщается, что маршрут "Киев - Бухарест" - популярный среди многих.

"Опытные путешественники уже высоко оценили все преимущества прямого сообщения с Бухарестом", - уточнили в "Укрзализныце".

Так, за неполные 3 месяца поездом воспользовались уже более 13 000 пассажиров.

"А в новом графике мы немного скорректировали время отправления, чтобы прибытие на вокзал стало еще более комфортным", - добавили в компании.

Отмечается, что время отправления является следующим:

из Киева - в 06:57;

из Бухареста - в 19:06.

"Планировать путешествие стало еще легче", - подытожили в "Укрзализныце".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)