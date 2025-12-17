ua en ru
Прямой поезд УЗ в Румынию: как быстро доехать из Киева до аэропорта в Бухаресте

Среда 17 декабря 2025 14:52
Прямой поезд УЗ в Румынию: как быстро доехать из Киева до аэропорта в Бухаресте Поезд УЗ "Киев - Бухарест" позволяет быстро доехать в Румынию без лишних пересадок (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Румыния остается удобным направлением для путешествий украинцев зимой. Как для коротких поездок, так и в качестве транзитного хаба - для дальнейших авиамаршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Чем удобен рейс УЗ "Киев - Бухарест"

Украинцам рассказали, что комфортное сообщение с Румынией обеспечивает прямой ежедневный поезд №99/100 "Киев - Бухарест".

Он позволяет добраться до столицы этой страны без лишних пересадок.

Национальный перевозчик объяснил, что этот рейс предоставляет путешественникам ряд преимуществ:

  • прямое сообщение без пересадок и риска "не успеть";
  • полноценный отдых в дороге (поскольку маршрут - ночной);
  • паспортный и таможенный контроль проходят прямо в поезде (поэтому не будет никаких очередей или лишних волнений);
  • поезд прибывает в сердце Бухареста - на вокзал Gara de Nord (откуда удобно начинать путешествие по городу).

Доступ пассажиров к дальнейшим авиаперевозкам

В УЗ напомнили, что в Бухаресте - одна из лучших логистик между вокзалом и аэропортом среди столиц Центральной Европы.

Уточняется, что Henri Coandă International Airport - крупнейший аэропорт 20-миллионной Румынии, куда летают:

  • ведущие мировые авиакомпании;
  • национальный перевозчик Tarom;
  • многочисленные лоукосты.

Как быстро добраться до аэропорта в Бухаресте

Согласно информации, предоставленной пресс-службой "Укрзализныци", самый удобный способ добраться до аэропорта в Бухаресте - городская электричка Airport Train, среди преимуществ которой:

  • почти круглосуточное движение (каждые 40 минут);
  • пребывание в пути около 20 минут;
  • точное прогнозируемое время прибытия без пробок;
  • доступная стоимость - 5 лей (примерно 1 евро);
  • удобный способ приобретения билетов (их можно купить в кассе, в автомате или онлайн).

"Просто следуйте указателям Airport Train на вокзале - навигация очень удобная", - отметили в УЗ.

Актуальное время отправления из Киева и Бухареста

Сообщается, что маршрут "Киев - Бухарест" - популярный среди многих.

"Опытные путешественники уже высоко оценили все преимущества прямого сообщения с Бухарестом", - уточнили в "Укрзализныце".

Так, за неполные 3 месяца поездом воспользовались уже более 13 000 пассажиров.

"А в новом графике мы немного скорректировали время отправления, чтобы прибытие на вокзал стало еще более комфортным", - добавили в компании.

Отмечается, что время отправления является следующим:

  • из Киева - в 06:57;
  • из Бухареста - в 19:06.

"Планировать путешествие стало еще легче", - подытожили в "Укрзализныце".

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в спальных поездах УЗ появится Wi-Fi и что еще может измениться для пассажиров.

Кроме того, в УЗ сообщили, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

Тем временем мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).

Читайте также, как активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ, чтобы получить бесплатные билеты на выбранные рейсы.

Киев Государственная таможенная служба Румыния Бухарест Аэропорт Выезд за границу Советы Поезда Путешествия Поезд Билеты Пассажиры
