Протесты в Грузии: все подробности

Протесты в Грузии начались вчера, 20 июня 2019 года, из-за выступление российских политиков в парламенте страны. Все подробности о ситуации в Грузии - в материале РБК-Украина.

Оппозиция анонсировала возобновление протестов в Грузии

Глава грузинской оппозиционной партии "Национальное движение" Григол Вашадзе заявил, что сегодня в 19:00 (по местному времени) протесты в Грузии у здания парламента возобновятся. По его словам, протесты - это "противостояние граждан и власти, которая оформилась как режим".

В ходе протестов в Грузии потрадали около 240 человек

По словам начальника Управления координации чрезвычайных ситуаций Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Автандила Талаквадзе, после протестов в Грузии в тбилисских клиниках оказались около 240 человек, из них 80 полицейских.

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Он также отметил, что на данный момент в больницах остаются 102 пациента, один человек в плохом состоянии, еще двоих прооперировали. Двоим пострадавшим из-за травм медики удалили глаза.

Реакция властей Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что противостояния в стране выгодны России. Она отметила, что из-за произошедшего в парламенте "достоинство страны было нарушено, но это не оправдывает искусственную волну антигосударственных действий, направленных на вторжение в парламент и свержение правительства".

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя протесты в Грузии и силовой разгон демонстрантов, заявил, что полиция действовала по закону. Он также возложил ответственность за насилие в ходе протестов на оппозицию.

Из-за протестов в Грузии президент страны и спикер парламента прервали международные визиты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала визит в Беларусь,а глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе - в Азербайджан.

Зурабишвили должна была вернуться в Грузию завтра вечером, но из-за событий в Тбилиси вернется сегодня; визит Кобахидзе в Баку должен был завершиться 22 июня.

Полиция разогнала протесты в Грузии

По состоянию на утро 21 июня грузинские СМИ сообщили о росте числа пострадавших - их стало несколько сотен. Точное число на данный момент не известно, но сообщается, что среди пострадавших есть и журналисты.

По данным СМИ, полиция Грузии открывала огонь по активистам резиновыми пулями, после чего правоохранители разогнали протесты в Грузии, а часть митингующих была задержана.

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Полиция применила слезоточивый газ

Ночью полиция Грузии применила против участиков протеста слезоточивый газ, после чего часть активистов покинула территорию возле парламента. Позже в Минздраве страны сообщили о первых пострадавших. Изначально сообщалось о 14 пострадавших среди активистов и 38 - среди правоохранителей.

Протесты в Грузии: причина

Протесты в Грузии начались из-за визита российского депутата Сергея Гаврилов в Грузию. В грузинском парламенте ему предоставили возможность открыть Межпарламентскую ассамблею православия, а также занять кресло спикера. После этого депутаты оппозиционных партий Грузии "Европейская Грузия" и "Единое Нацдвижение" заблокировали трибуну и сорвали проведение ассамблеи. На фоне протестов российская делегация покинула Тбилиси.

После этого тысячи людей вышли на акцию протеста к парламенту Грузии с требованием отставки чиновников, которых они считают ответственными за произошедшее. В частности, активисты требовали отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария, главы парламента страны Ираклия Кобахидзе и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури.

Глава МВД Грузии, комментируя требования активистов, заявил о готовности уйти в отставку. В свою очередь спикер парламента, который на момент протестов находился за пределами страны, идти в отставку не намерен.

В ходе протестов некоторым демонстрантам удалось прорваться в здание парламента. В МВД страны призвали участников протестов в Грузии