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Премьер Грузии обвинил оппозицию в насильственных действиях

Новости » Политика    21.06.2019 - 10:46
Премьер Грузии обвинил оппозицию в насильственных действиях
Фото: Мамука Бахтадзе (securityconference.de)

Глава правительства поддержал действия полиции

Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что полиция действовала по закону, а за насилие в ходе протестов в Тбилиси несет ответственность оппозиция. Об этом сообщает местное издание Liberali.

Он отметил, что оппозиция организовала группы, которые с помощью насильственных действий пытались штурмовать парламент.

"Оппозиция организовала группы, с помощью насильственных действий пытались штурмовать парламент. Наши граждане и полицейские были ранены в результате действий, которые привели подстрекательство оппозиции ... Полиция действовала в соответствии с законом, защищала государство, общество, предотвращала преступлениям", - отметил премьер Товарищеский.

Бахтадзе при этом заявил о "серьезных ошибок" отдельных членов собственной команды, которые спровоцировали протест. Он заверил, что эту ситуацию будут расследовать и члены команды понесут ответственность.

Напомним, правоохранители по состоянию на утро пятницы, 21 июня, разогнали протесты в Тбилиси (Грузия). Часть митингующих была задержана, а часть - разбежалась.

Как писало РБК-Украина, ранения получили сотни людей, однако точное количество пострадавших пока неизвестно. Врачи заявляют о тяжелом состоянии пострадавших митингующих. Отметим, среди них есть и журналисты, освещавшие события.

Подчеркнем, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила организаторов протестов в Тбилиси в действиях в пользу РФ. Она подчеркнула, что противостояние в стране выгодно именно России.

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