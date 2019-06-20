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В Грузии протестующие ворвались в парламент

Новости » Общество    20.06.2019 - 21:38
В Грузии протестующие ворвались в парламент
Фото: протест в Грузии (из открытых источников)

Протесты начались из-за выступления российских политиков в парламенте Грузии

В Грузии демонстранты начали штурм здания грузинского парламента из-за выступления в нем российских политиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Imedi.

Как сообщается, в четверг, 20 июня, тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступление российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий.

Отмечается, что вечером протестующие начали штурм здания парламента. Толпа демонстрантов пытается прорвать полицейский кордон возле входа в парламент. Кроме того, нескольким демонстрантам все же удалось прорваться во внутренний двор здания.

Протестующие требуют отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Напомним, 16 июня в Гонконге несколько тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки главы администрации Кэрри Лам из-за скандального законопроекта об экстрадиции. Протестующие требовали навсегда отозвать этот скандальный документ.

Ранее РБК-Украина писало, что в Гонконге полиция применила силу - слезоточивый газ и травматическое оружие для разгона демонстрантов, которые требуют отменить поправки к закону об экстрадиции.

Кроме того, в центре Москвы прошел марш в поддержку корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова, в ходе которого задержали журналистов и активистов.

В Гонконге начался силовой разгон демонстрантов На акции в Москве произошли массовые задержания журналистов
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