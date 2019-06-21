ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спикер парламента Грузии подал в отставку из-за протестов

Новости » Политика    21.06.2019 - 14:54
Спикер парламента Грузии подал в отставку из-за протестов
Фото: Ираклий Кобахидзе (из открытых источников)

Новым спикером может стать Арчил Талаквадзе

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня, 21 июня, подал в отставку из-за протестов в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rustavi2.

Как сообщил представитель партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, спикер грузинского парламента Кобахидзе объявил о своей отставке на фоне волны протестов в столице страны. Отставки спикера требовали оппозиция и демонстранты.

Отмечается, Кобахидзе на должности председателя парламента может сменить лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. По информации местных СМИ, партия "Грузинская мечта" планирует выдвинуть кандидатуру Талаквадзе на должность председателя.

Согласно регламенту, депутаты должны выразить вотум доверия Арчилу Талаквадзе на должности председателя парламента. Ему будет необходима поддержка 76 депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновений во время протестов в Тбилиси в четверг, 20 июня, пострадал по меньшей мере 31 представитель прессы. Журналисты требуют наказать виновных.

РБК-Украина писало, что грузинская полиция задержала более 100 демонстрантов, которые 20 июня вышли на акции протеста в Тбилиси. Правоохранители запретили задержанным активистам общаться с прессой.

В ходе протестов в Грузии задержали более сотни активистов Протесты в Грузии: пострадали более 200 человек
Новости Украины ПарламентпротестГрузияотставкаспикерТбилиси
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь