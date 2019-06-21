Спикер парламента Грузии подал в отставку из-за протестов

Фото: Ираклий Кобахидзе (из открытых источников)

Новым спикером может стать Арчил Талаквадзе

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня, 21 июня, подал в отставку из-за протестов в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rustavi2.

Как сообщил представитель партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе, спикер грузинского парламента Кобахидзе объявил о своей отставке на фоне волны протестов в столице страны. Отставки спикера требовали оппозиция и демонстранты.

Отмечается, Кобахидзе на должности председателя парламента может сменить лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. По информации местных СМИ, партия "Грузинская мечта" планирует выдвинуть кандидатуру Талаквадзе на должность председателя.

Согласно регламенту, депутаты должны выразить вотум доверия Арчилу Талаквадзе на должности председателя парламента. Ему будет необходима поддержка 76 депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновений во время протестов в Тбилиси в четверг, 20 июня, пострадал по меньшей мере 31 представитель прессы. Журналисты требуют наказать виновных.

РБК-Украина писало, что грузинская полиция задержала более 100 демонстрантов, которые 20 июня вышли на акции протеста в Тбилиси. Правоохранители запретили задержанным активистам общаться с прессой.