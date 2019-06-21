Президент Грузии обвинила организаторов протестов в пророссийской политике

Фото: Саломе Зурабишвили (facebook.com zourabichvilisalome)

Зурабишвили подчеркнула, что противостояние в стране выгодно РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила организаторов протестов в Тбилиси в действиях в пользу Российской Федерации. Об этом президент страны написала в Facebook.

Она подчеркнула, что противостояние в стране выгодно России.

"Произошло очень большое преступление - то, что достоинство страны было нарушено. Однако это не оправдывает искусственную волну антигосударственных действий, направленных на вторжение в парламент и свержение правительства. Россия является нашим врагом и оккупантом. Ее пятая колонна может быть опаснее открытой агрессии. Распад страны и общества, внутреннее противостояние не помогают никому, сегодня это самое известное оружие России", - подчеркнула президент.

Так, 20 июня в Тбилиси проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, которая продолжилась в зале пленарных заседаний парламента. Заседание открыл президент МАП, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов. Он сел в кресло спикера парламента Грузии.

Представители оппозиционных фракций "Европейская Грузия" и "Единое нацдвижение" с государственными флагами заблокировали президиум парламента.

Глава фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе отметил, что Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии без согласования с организаторами заседания.

Таким образом, выступление российского депутата в парламенте Грузии спровоцировало массовые протесты в Тбилиси и попытку штурма парламента.

Напомним, в ходе протестов в Грузии ранения получили несколько сотен человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в грузинской столице в результате столкновений во время демонстраций вечером 20 июня пострадали 14 митингующих. По данным Министерства здравоохранения Грузии, увечья также получили 38 правоохранителей.

Отметим, правоохранители на утро пятницы, 21 июня, разогнали протесты в Тбилиси. Подчеркнем, часть митингующих была задержана.

Добавим также, в Тбилиси ночью 21 июня участники протеста в Грузии, который сначала проходил у здания парламента, разгромили офис правящей партии "Грузинская мечта".