Путин запретил авиасообщение с Грузией

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Туроператорам рекомендовали прекратить продажу туров в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности, которым временно с 8 июля запретил авиасообщение с Грузией на фоне протестов. Об этом говорится в тексте указа.

В связи с этим российским туроператорам рекомендовано временно прекратить продажу туров в эту страну.

"...с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в тексте указа.

Также правительству РФ Путин поручил принять меры по обеспечению возвращения в страну граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 21 июня в грузинском Тбилиси возобновились акции протеста. Тысячи протестующих собрались под зданием парламента с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария и объявления о внеочередных парламентских выборах.

Как известно, в четверг, 20 июня, тысячи человек вышли на акции протеста из-за выступление российских политиков в парламенте Грузии. К протестующим также присоединились представители различных грузинских оппозиционных партий.