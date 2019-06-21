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В ходе протестов в Грузии задержали более сотни активистов

Новости » Происшествия    21.06.2019 - 12:15
В ходе протестов в Грузии задержали более сотни активистов
Фото: протесты в Грузии (twitter.com ermakovaTT)

Родственники задержанных не знают о состоянии их здоровья

Правоохранители задержали более сотни участников протестов в Тбилиси (Грузия). Об этом сообщает издание rustavi2.ge.

Отмечается, что Министерство внутренних дел страны пока не обнародовало официальную информацию о количестве задержанных. Однако, по неофициальным данным, число задержанных превышает 100 человек.

Полиция запретила задержанным активистам общаться с прессой.

Родственники задержанных подчеркивают, что не владеют информацией о состоянии их здоровья. Они утверждают, что аресты были незаконными, и у правоохранителей не было оснований для задержаний активистов.

Кроме того, часть протестующих пропала. МВД Грузии рекомендует членам семьи обратиться в Генеральную инспекцию за информацией о пропавших без вести.

Напомним, в ходе протестов в Грузии ранения получили около 240 человек, среди которых около 80 полицейских. Кроме того, двое пострадавших потеряли глаза.

Как писало РБК-Украина ранее, в ходе протестов в Грузии ранения получили несколько сотен человек, однако точное число пострадавших было неизвестно.

Подчеркнем, правоохранители по состоянию на утро пятницы, 21 июня, разогнали протесты в Тбилиси. Сообщалось, что часть митингующих была задержана.

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