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Арестованы более 300 участников протестов в Грузии

Новости » Происшествия    21.06.2019 - 15:53
Арестованы более 300 участников протестов в Грузии
Фото: Владимер Борцвадзе (police.ge)

В МВД Грузии заявили, что арестовали протестующих за "различные правонарушения"

В Грузии были арестованы 305 участников протестов в Тбилиси. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра внутренних дел Владимер Борцвадзе, передает пресс-служба МВД страны.

По словам замглавы МВД, протестующие были арестованы за "различные правонарушения".

Он отметил, что изначально акция носила мирный характер. Однако, как заявил замглавы МВД Грузии, часть протестующих, применяя насилие и напада на полицейских, попыталась захватить здание парламента.

По словам Борцвадзе, полицейские были вынуждены использовать спецсредства - слезоточивый газ, нелетальное оружие и водометы.

"Использование этих средств осуществлялось последовательно, пропорционально опасностям. Правоохранители использовали слезоточивый газ для нейтрализации насилия. После предотвращения сопротивления и предотвращения группового нарушения дисциплины полиция была вынуждена использовать другие специальные средства - нелетальное оружие и водометы", - указано в релизе грузинского министерства.

Также Барцвадзе заявил о причиненном здоровью правоохранителей вреде.

"Несмотря на использованные средства, агрессивная часть протестующих продолжала нарушения всю ночь. На рассвете они уничтожили автомобили и полицейские машины и совершили налет на находящиеся поблизости объекты частной собственности. 305 участников акции были арестованы за различные правонарушения", - отмечают в МВД Грузии.

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