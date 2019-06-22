Протести в Грузії: усі подробиці

Протести у Грузії почалися 20 червня 2019 року, через виступ російських політиків у парламенті країни, 21 червня активісти знову вийшли на мітинг під будівлю парламенту і висунули свої вимоги до влади. Всі подробиці про ситуацію в Грузії - в матеріалі РБК-Україна.

22 червня

Протести в Грузії поновилися

Увечері 22 червня протести в Грузії відновилися. Сотню людей знову зібралися під будівлею парламенту країни з вимогою відставки глави Міністерства внутрішніх справ, звільнення затриманих учасників протестів і проведення дострокових виборів.

Протести в Грузії сьогодні можуть продовжитися

Акція протесту під будівлею парламенту Грузії, що почалася вчора о 19:00 (за місцевим часом), тривала всю ніч і закінчилася лише під ранок. Активісти розійшлися по домівках так і не дочекавшись виконання своїх вимог. За даними місцевих ЗМІ, сьогодні протести в Грузії продовжаться.

Відзначимо, учасники протестів висунули владі три вимоги. Вони вимагають відставки глави МВС країни, звільнення все затриманих в ході протестів, а також проведення дострокових виборів.

21 червня

Путін заборонив туроператорам літати в Грузію

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким туроператорам і турагентам рекомендується утримуватися від польотів (в тому числі комерційні) громадян з території Російської Федерації на територію Грузії.

Крім того, даним указом з 8 липня 2019 р російським авіакомпаніям тимчасово забороняється здійснювати повітряні перевезення громадян з РФ до Грузії.

У лікарнях Тбілісі залишаються 55 постраждалих в ході протестів

За інформацією грузинських ЗМІ, з 240 чоловік, які постраждали в ході протестів в Тбілісі 20 червня в лікарнях залишаються 55 осіб, троє з них у реанімації.

У МВС Грузії анонсували допити у справі щодо протестів

У МВС Грузії повідомили, що в рамках розслідування за фактом організації групового насильства, його керівництва або участі в ньому за статтею 225 КК Грузії, на допит будуть викликані Іраклій Окуашвілі (лідер "Переможної Грузії"), Ніка Мелія (представник Національного руху), Гігі Угулава (один з лідерів "Європейської Грузії").

Учасники протесту вимагають відставки глави МВС Грузії

Як повідомляють місцеві ЗМІ, учасники протестів в Грузії дали міністру внутрішніх справ країни Георгію Гахарія три години, щоб він пішов у відставку. В іншому випадку демонстранти мають намір почати мирну ходу з Західної Грузії з Зугдіді, "щоб зібратися з великими силами, і з чистими руками прибрати цю владу".

У МЗС України прокоментували протести в Грузії

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що з розумінням і симпатією ставляться до позиції влади і громадянського суспільства Грузії щодо протидії окупації РФ.

"Важаємо необхідним усюди давати відсіч будь-яким проявам гібридної війни Росії проти України, Грузії, інших країн. Україна підтверджує свою солідарність з грузинським народом у його боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність своєї Батьківщини, свою підтримку зміцнення і подальшого розвитку демократії та демократичних інститутів у Грузії", - йдеться у повідомленні МЗС.

Протести в Грузії відновилися

Під будівлею парламенту Грузії 21 червня проходить акція протесту.

Опозиція висунула три вимоги:

відставка міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія,

звільнення затриманих і кримінальне розслідування за фактами незаконного затримання,

початок переговорів з урядом для призначення дострокових парламентських виборів в Грузії.

Прем'єр Грузії проводить зустріч з послами через протести

Як повідомляє "Ехо Кавказу", прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе проводить зустріч з акредитованими в Грузії послами, на якій інформує їх про ситуацію в країні. Серед запрошених на зустріч послів є і представники України, Франції, Німеччини, Нідерландів, Великобританії, Туреччини.

Як відомий, сьогодні о 19:00 біля парламенту Грузії запланірова акція протесту. За даними місцевих ЗМІ, через проведення акції правоохоронці попросили співробітників апарату парламенту Грузії покинути будівлю. Також повідомляється, що у внутрішньому дворі парламенту мобілізована спецтехніка.

Клімкін прокоментував ситуацію у Грузії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував ситуацію, що склалася у Грузії через візит до країни російських політиків.

"Події, які зараз відбуваються в Грузії, - справа виключно наших грузинських друзів. Саме вони мають дати цьому раду. І я впевнений, що дадуть", - написав Клімкін у Facebook.

Клімкін також прокоментував дії посла України у Грузії Ігоря Долгова, який на знак протесту залишив виступ глави Міжпарламентської асамблеї православ'я, депутата РФ Сергія Гаврилова у парламенті Грузії.

"Я особисто пишаюсь вчинком нашого посла у Грузії і мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так - виважено і гідно - реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста", - зазначив Клімкін.

В ході протестів в Грузії затримані понад 300 осіб

У Міністрества внутрішніх справ Грузії повідомили про затримання 305 учасників акції протесту в Грузії, яка пройшла вчора біля будівлі парламенту в Тбілісі. У відомстві також заявили, що МВС почало розслідування відповідно до статті 225 Кримінального кодексу Грузії (організація або участь в груповому насильстві).

"Слідство розгляне кожен інцидент із застосуванням насильства. Також буде дано правову оцінку діям осіб, які організували і активно брали участь у мирній акції. У разі, якщо будуть якісь конкретні факти, МВС все це вивчить", - йдеться в заяві МВС.

Кобахідзе подав у відставку

За даними грузинських ЗМІ, голова парламенту країни Іраклій Кобахідзе подав у відставку. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Відзначимо, відставка Кобахідзе є однією з вимог учасників протестів в Грузії. Сам Кобахідзе вчора заявляв, що у відставку не збирається.

Після протестів в Грузії затримали понад 100 осіб

За даними місцевих ЗМІ, число затриманих учасників протестів у Грузії перевищує 100 осіб. Крім того, за даними Rustavi2, поліція заборонила затриманим спілкуватися з журналістами.

Відзначимо, Міністерство внутрішніх справ Грузії про кількість затриманих не повідомляє.

Опозиція анонсувала відновлення протестів в Грузії

Глава грузинської опозиційної партії "Національний рух" Григол Вашадзе заявив, що сьогодні о 19:00 (за місцевим часом) протести в Грузії біля будівл парламенту відновляться. За його словами, протести - це "протистоянням громадян і влади, яка оформилася як режим".

В ході протестів в Грузії потрадалі близько 240 осіб

За словами начальника Управління координації надзвичайних ситуацій Міністерства праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії Автанділа Талаквадзе, після протестів в Грузії в тбіліських клініках опинилися близько 240 осіб, з них 80 поліцейських.

Фото: twitter.com SvobodaRadio

Він також зазначив, що на даний момент в лікарнях залишаються 102 пацієнта, одна людина в поганому стані, ще двох прооперували. Двом постраждалим через травми медики видалили очі.

Реакція влади Грузії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що протистояння в країні вигідні Росії. Вона зазначила, що через події в парламенті "гідність країни було порушено, але це не виправдовує штучну хвилю антидержавних дій, спрямованих на вторгнення в парламент і повалення уряду".

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, коментуючи протести у Грузії і силовий розгін демонстрантів, заявив, що поліція діяла за законом. Він також поклав відповідальність за насильство в ході протестів на опозицію.

Через протести у Грузії президент країни і спікер парламенту перервали міжнародні візити

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перервала візит до Білорусі,а голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе - в Азербайджан.

Зурабішвілі повинна була повернутися в Грузію завтра ввечері, але через події в Тбілісі повернеться сьогодні; візит Кобахідзе в Баку повинен був завершитися 22 червня.

Поліція розігнала протести у Грузії

Станом на ранок 21 червня грузинські ЗМІ повідомили про зростання числа постраждалих - їх стало кілька сотень. Точне число на даний момент не відомо, але повідомляється, що серед постраждалих є і журналісти.

За даними ЗМІ, поліція Грузії відкривала вогонь по активістам гумовими кулями, після чого правоохоронці розігнали протести в Грузії, а частина мітингувальників була затримана.

Фото: twitter.com ermakovaTT

Поліція застосувала сльозогінний газ

Вночі поліція Грузії застосувала проти участіков протесту сльозогінний газ, після чого частина активістів залишила територію біля парламенту. Пізніше в Мінохоронздоров'я країни повідомили про перших потерпілих. Спочатку повідомлялося про 14 постраждалих серед активістів і 38 - серед правоохоронців.

Протести в Грузії: причина

Протести у Грузії почалися через візит російського депутата Сергія Гаврилов в Грузію. У грузинському парламенті йому надали можливість відкрити Міжпарламентську асамблею православ'я, а також зайняти крісло спікера. Після цього депутати опозиційних партій Грузії "Європейська Грузія" і "Єдиний Нацрух" заблокували трибуну і зірвали проведення асамблеї. На тлі протестів російська делегація покинула Тбілісі.

Після цього тисячі людей вийшли на акцію протесту до парламенту Грузії з вимогою відставки чиновників, яких вони вважають відповідальними за подію. Зокрема, активісти вимагали відставки глави Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія, голови парламенту країни Іраклія Кобахідзе та голови Служби держбезпеки Вахтанга Гомелаурі.

Глава МВС Грузії, коментуючи вимоги активістів, заявив про готовність піти у відставку. У свою чергу спікер парламенту, який на момент протестів перебував за межами країни, йти у відставку не збирається.

У ході протестів деяким демонстрантам вдалося прорватися в будівлю парламенту. У МВС країни закликали учасників протестів у Грузії