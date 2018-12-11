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Протесты во Франции: главное

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 12:10
Протесты во Франции: главное
Фото: протесты во Франции (twitter.com/le_figaro)

Макрон пообещал демонстрантам повысить "минималку" и снизить налоги

После двухнедельных протестов во Франции, которые переросли в масштабные столкновения с полицией, президент Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное положение в стране и пошел на уступки демонстрантам. По оценкам финансистов, обещания Макрона обойдутся бюджету страны в 8-10 млрд долларов.

Подробнее про ситуацию во Франции - в материале РБК-Украина. 

Чрезвычайное положение во Франции

Спустя две недели после начала массовых акций протестов в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон нарушил молчание и обратился к демонстрантам.

В понедельник, 10 декабря, во время телевизионного обращения Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение. Президент Франции заявил, что понимает возмущение людей, но осуждает агрессивные действия протестующих против полиции. 

Макрон пообещал демонстрантам:

- повысить минимальную зарплату на €100 в месяц, а оплату за переработки не облагать налогами;

- работающие французы получат в конце года премию;

- пожилым и малоимущим людям будут налоговые послабления. В частности, пенсионерам отменят повышение налога с доходом менее 2000 евро в месяц.

Министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что протесты во Франции стали катастрофой для экономики Франции. По оценкам финансистов, обещания Макрона обойдутся бюджету страны в 8-10 млрд долларов. 

Критика Макрона

Группы демонстрантов по всей стране выступили с критикой речи Макрона, расценив ее "блефом и показухой для СМИ". Протестующие намерены возобновить акции. 

Уже через час после выступления Макрона автомобильная магистраль А9, которая соединяет Францию с Испанией, была полностью заблокирована. Акции также возобновились на северо-западе в районе Ле-Мана.

Ранее участники протестов обнародовали манифест к французскому правительству. Они потребовали: выход страны из ЕС и НАТО; повышения минимальных зарплат и пенсии на 40%; отмены налогов, которые превышают 25% от состояния гражданина; создания новых вакансий; запрета пластиковой посуды и др.

С чего все началось

Антиправительственные акции в Париже начались 17 ноября после решения правительства повысить налог на дизельное топливо и бензин. Тогда на акции вышло более 80 тысяч человек, а протестное движение получило название "желтых жилетов" (демонстранты были одеты в флуоресцентные жилеты, которые автомобилисты обязаны всегда возить в машинах).

В ноябре на акциях "желтых жилетов" было арестовано 35 человек, еще 22 человека - взяли под стражу. 

В начале декабря ситуация начала выходить из-под контроля. Протесты переросли в погромы по всей стране. Митингующие бросали камни, перекрывали дороги, переворачивали и поджигали машины.

Демонстранты также разрисовали стены Триумфальной арки и повредили ее статуи. Во время протестов погибли четыре человека

Городские власти заявили, что 2 декабря в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа было задержано по меньшей мере 260 человек.

8 декабря в Париж были стянуты бронетранспортеры и около 90 тысяч стражей порядка. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пытаясь их вытеснить с боковой улицы к Елисейскому дворцу.

По стране было задержано около 700 человек, из них 575 в Париже. 

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Новости Украины чрезвычайное положениеЭммануэль Макрон
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