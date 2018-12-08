Протесты "желтых жилетов" во Франции: число задержанных возросло до 700 человек

Фото: протесты во Франции (GettyImages)

В частности, в Париже задержали 575 человек

Во Франции во время массовых акций протеста "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже. Об этом заявили в МВД страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

Как сообщается, по всей стране в манифестациях принимают участие около 31 тысячи человек.

Кроме того, в Париж стянуты бронетранспортеры и около 90 тысяч стражей порядка.

Активисты "жёлтых жилетов" обещали мирный протест, однако, власти опасаются провокаций. Утром в одном только Париже в качестве превентивных мер были арестованы сотни человек.

Фото: протесты во Франции (GettyImages)

На Елисейских полях сейчас, по данным полиции, находится около 2 тысяч человек и около полутора тысяч полицейских и жандармов.

Ранее РБК-Украина писало о задержании 354 человек в ходе протестов в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что те, кто несут ответственность за беспорядки "не хотят изменений или улучшений, им нужен хаос".

Власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.

Добавим, из-за протестов "желтых жилетов" в Париже будут закрыты музеи и исторические памятники. Кроме того, из-за массовых протестов сегодня не будет работать Эйфелева башня.