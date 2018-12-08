ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Протесты "желтых жилетов" во Франции: число задержанных возросло до 700 человек

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 15:32
Протесты "желтых жилетов" во Франции: число задержанных возросло до 700 человек
Фото: протесты во Франции (GettyImages)

В частности, в Париже задержали 575 человек

Во Франции во время массовых акций протеста "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо, правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже. Об этом заявили в МВД страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

Как сообщается, по всей стране в манифестациях принимают участие около 31 тысячи человек.

Кроме того, в Париж стянуты бронетранспортеры и около 90 тысяч стражей порядка.

Активисты "жёлтых жилетов" обещали мирный протест, однако, власти опасаются провокаций. Утром в одном только Париже в качестве превентивных мер были арестованы сотни человек.

Протесты &quot;желтых жилетов&quot; во Франции: число задержанных возросло до 700 человек

Фото: протесты во Франции (GettyImages)

На Елисейских полях сейчас, по данным полиции, находится около 2 тысяч человек и около полутора тысяч полицейских и жандармов.

Ранее РБК-Украина писало о задержании 354 человек в ходе протестов в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что те, кто несут ответственность за беспорядки "не хотят изменений или улучшений, им нужен хаос".

Власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.

Добавим, из-за протестов "желтых жилетов" в Париже будут закрыты музеи и исторические памятники. Кроме того, из-за массовых протестов сегодня не будет работать Эйфелева башня

Протесты в Париже: число задержанных возросло до 354 человек В Париже задержали 278 человек перед началом акции протеста
Новости Украины ФранцияполицияпротестПарижЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь