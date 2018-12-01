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В Париже на протестах задержаны уже более 100 человек

Новости » Происшествия    01.12.2018 - 17:17
В Париже на протестах задержаны уже более 100 человек
Фото: протесты в Париже (twitter.com/gecko39)

В акциях протеста, организованных движением "Желтые жилеты", участвуют 5,5 тыс. человек

Сотрудники французской полиции в субботу задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа. Об этом заявил премьер Франции Эдуар Филипп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По его данным, в Париже в акциях протеста против повышения цен на топливо, организованных движением "Желтые жилеты", участвуют 5,5 тыс. человек, а во всей Франции - 36 тысяч.

В то же время французские СМИ отмечают, что на акции протеста в Париже зафиксировано много случаев столкновений агрессивно настроенных демонстрантов с полицией.

В частности, такие случаи произошли на Елисейских полях и на площади Шарля де Голля.

Ранее РБК-Украина сообщало о задержании 39 человек в результате столкновения демонстрантов с полицией в Париже.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что во время столкновений правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Отмечалось, что Елисейские поля будут оставаться перекрытыми, а пешеходы должны будут проходить через контрольно-пропускные пункты.

Также сообщалось, что французские власти приняли решение мобилизовать дополнительные подразделения полиции для обеспечения правопорядка во время акций протеста против повышения цен на горючее в Париже.

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