Во Франции прогнозируют миллиардные убытки от протестов "желтых жилетов"

Фото: протесты во Франции (twitter.com/le_figaro)

Минфин назвал протесты катастрофой для французской экономики

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что протесты "желтых жилетов" стали катастрофой для экономики Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Министр также назвал данную ситуацию "кризисом" для общества и для демократии.

"Это катастрофа для бизнеса, это катастрофа для нашей экономики", - сказал Ле Мэр.

Как отмечает издание, полностью рассчитать экономический ущерб пока невозможно, но уже ясно, что он значительный.

На данный момент известно, что в столице Франции в ходе протестов сожгли около 50 автомобилей, десятки предприятий были разграблены.

Власти Парижа заявляют о миллионах евро ущерба.

В то же время глава конфедерации малого и среднего бизнеса заявил, что в целом протесты могут обойтись бизнесу в 10 миллиардов евро.

В пятницу французская Федерация розничной торговли сообщила, что ритейлеры потеряли около 1 млрд евро с начала протестов 17 ноября.

Издание напоминает, что перед последними протестами, на прошлой неделе, министр финансов заявлял, что прибыль ресторанов снизилась на 20-50%.

Во Франции также опасаются, что протесты могут привести к падению туризма.

Напомним, в связи с массовыми протестами "желтых жилетов" во Франции президент страны Эммануэль Макрон в начале недели намерен обратиться к народу. Утром 10 декабря он также встретится с представителями профсоюзов и работодателей, а также с представителями местной власти, чтобы обсудить с ними ситуацию.

В акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек.