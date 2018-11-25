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В протестах во Франции приняли участие свыше 80 тысяч человек

Новости » Общество    25.11.2018 - 05:33
В протестах во Франции приняли участие свыше 80 тысяч человек
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Эммануэль Макрон резко раскритиковал протестующих

В протестах против роста цен на горючее во Франции в субботу приняли участие около 81 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В целом по всей стране в этот день на акциях "желтых жилетов" было арестовано 35 человек, еще 22 человека - взяли под стражу.

Как сообщается, в столице на акции вышло около восьми тысяч человек, из них пять тысяч протестовали на Елисейских полях. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против митингующих, которые пытались прорваться через границы полиции вблизи Елисейского дворца.

Вместе с тем, президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал протестующих. В сообщении в сети Twitter он поблагодарил правоохранителей и заклеймил "позором" тех, кто атаковал полицейских, прибегал к насильственным действиям против других граждан и журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Парижа (Франция) использовали водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих против повышения акцизных ставок на топливо.

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Новости Украины ФранцияпротестЭммануэль Макрон
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