В протестах во Франции приняли участие свыше 80 тысяч человек

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Эммануэль Макрон резко раскритиковал протестующих

В протестах против роста цен на горючее во Франции в субботу приняли участие около 81 тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В целом по всей стране в этот день на акциях "желтых жилетов" было арестовано 35 человек, еще 22 человека - взяли под стражу.

Как сообщается, в столице на акции вышло около восьми тысяч человек, из них пять тысяч протестовали на Елисейских полях. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против митингующих, которые пытались прорваться через границы полиции вблизи Елисейского дворца.

Вместе с тем, президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал протестующих. В сообщении в сети Twitter он поблагодарил правоохранителей и заклеймил "позором" тех, кто атаковал полицейских, прибегал к насильственным действиям против других граждан и журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Парижа (Франция) использовали водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих против повышения акцизных ставок на топливо.