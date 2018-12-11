Во Франции оценили расходы из-за введения режима ЧП

Фото: Оливье Дюссо (twitter.com/olivierdussopt)

Сумма затрат будет составлять около 8-10 млрд долларов

Государственный секретарь по делам госслужбы при министерстве государственных счетов Франции Оливье Дюссо заявил, что экономические меры, из-за введения президентом Франции Эманнюэлем Макроном режима чрезвычного положения, обойдутся бюджету страны в 8-10 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Дюссо заявил, что сейчас они находятся в процессе доработки и будут решать как именно профинансировать объявленные экономические меры для предотвращения протестов "желтых жилетов".

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении во Франции. Президент Франции во время телевизионного обращения к гражданам заявил о намерении объявить чрезвычайное экономическое положение добавив, что "мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, Франции, где наши дети жили бы лучше нас".

Напомним, по данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Банк Франции на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. По его данным, рост составит только 0,2% при 0,4% в третьем квартале. Также сообщается, что руководители производственных предприятий заявляют о негативном влиянии протестов на поставки и розничные продажи. Исследование банка Франции также показало, что загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая 2018 года.