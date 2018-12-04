В ходе протестов во Франции погибли четыре человека

Фото: протесты во Франции (twitter.com/CBSNews)

Один из пострадавших находится в коме

В Марселе (Франция) в больнице умерла 80-летняя женщина, которая была ранена взрывом гранаты со слезоточивым газом во время протестов в субботу, 1 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По информации издания, в ходе столкновений в районе старого порта Марселя протестующих против повышения налога на бензин с полицией женщина, проживавшая в доме неподалеку, попыталась закрыть ставни в своей квартире, когда к ней в окно залетела и взорвалась граната со слезоточивым газом.

Женщина получила ранение головы и была экстренно доставлена в больницу, где скончалась во время операции.

По информации французских СМИ, ранее в ходе протестов погибли еще 3 человека. В частности, в округе Арль в ходе столкновений между полицейскими и протестующими смертельные травмы получил водитель фургона, который врезался в грузовик, затормозивший перед баррикадой.

17 ноября один из участников акции погиб во время паники на контрольно-пропускном пункте. 20 ноября, в результате ДТП с фургоном, водитель которого вынужден был маневрировать из-за баррикад, скончался мотоциклист.

Жертв протестов может стать больше - в коме находится 28-летний мужчина, пострадавший в субботних столкновениях с полицией в Тулузе.

Напомним, полиция Парижа сообщила, что в результате столкновений 1 декабря между участниками акции протеста против повышения налогов на топливо с 2019 и правоохранителями были арестованы 412 человек, 133 человека получили травмы, в том числе сотрудники полиции.