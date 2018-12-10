Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении во Франции

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Президент Франции во время телевизионного обращения к гражданам заявил о намерении объявить чрезвычайное экономическое положение

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня, 10 декабря, объявил чрезвычайное экономическое положение в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lefigaro.

"Мы хотим добиться Франции, где есть достоинство, работа, Франции, где наши дети жили бы лучше нас", - заявил Макрон во время выступления, добавив, что для этого необходимо уделить большое внимание среднему и высшему образованию.

Во время своего обращения к жителям Франции Макрон высказался о протестных акциях против налогов на бензин.

По словам Макрона, с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастет на 100 евро. Кроме того, он отметил, что работающие французы получат в конце 2018 года премию, которая не будет облагаться налогом. Также, по словам Макрона, с 2019 года не будут облагаться налогами и соцплатежами сверхурочные часы работы.

Напомним, по данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Банк Франции на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. По его данным, рост составит только 0,2% при 0,4% в третьем квартале. Также сообщается, что руководители производственных предприятий заявляют о негативном влиянии протестов на поставки и розничные продажи. Исследование банка Франции также показало, что загрузка производственных мощностей упала до самого низкого уровня с мая 2018 года.

Отметим, что в ходе акций протеста "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, во Франции задержали 1 тыс. 723 демонстрантов, из них 1 тыс. 220 арестованы.

Глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1150 активистов.