Протестующие во Франции раскритиковали обещания Макрона

Фото: протесты во Франции (twitter.com/le_figaro)

"Желтые жилеты" намерены продолжить акции протеста

Участники протестов "желтых жилетов" во Франции раскритиковали обещания президента страны Эммануэля Макрона повысить минимальную зарплату и снизить налоговое бремя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что группы демонстрантов по всей стране выступили с критикой речи Макрона на местном телевидении и назвали ее "блефом". В частности, "желтые жилеты" в южном городе Ле Булу заявили, что Макрон делает "показуху для СМИ, которая не решает проблемы по существу". Также сообщается, что протестующие намерены возобновить акции.

По данным AFP, уже через час после речи Макрона автомобильная магистраль А9, которая соединяет Францию с Испанией, была полностью заблокирована. Акции также возобновились на северо-западе в районе Ле-Мана.

Напомним, накануне Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении во Франции. Он также пообещал, что с 2019 года минимальная зарплата возрастет на 100 евро. Кроме того, он отметил, что работающие французы получат в конце 2018 года премию, которая не будет облагаться налогом. По его словам, с 2019 года не будут облагаться налогами сверхурочные часы работы.

Отметим, по состоянию на 10 декабря число задержанных с начала протестов во Франции превысило 4,5 тысяч человек.